Раздел: Культура
Папарацци засняли Кендалл Дженнер с объемной укладкой
Модель встретили по дороге на модный показ.
Супермодель Кендалл Дженнер сейчас, как и большинство селебритис, находится в Нью-Йорке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
Папарацци подловили красавицу, когда она шла на показ Michael Kors. Для быстрой перебежки по городу она выбрала объемный лимонный свитер с косами, но больше всего поразила фанатов укладка звезды.
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Похоже, что для очередного выхода на подиум Джиджи должна была превратиться в музу Боттичелли или во львенка. Впрочем, ей идет!
Супермодель Кендалл Дженнер сейчас, как и большинство селебритис, находится в Нью-Йорке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
Папарацци подловили красавицу, когда она шла на показ Michael Kors. Для быстрой перебежки по городу она выбрала объемный лимонный свитер с косами, но больше всего поразила фанатов укладка звезды.
Читайте также: Юмористка из "Дизель шоу" рассказала о восстановлении после ДТП
Похоже, что для очередного выхода на подиум Джиджи должна была превратиться в музу Боттичелли или во львенка. Впрочем, ей идет!
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