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Раздел: Культура  
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Папарацци засняли Кендалл Дженнер с объемной укладкой

Папарацци засняли Кендалл Дженнер с объемной укладкой Модель встретили по дороге на модный показ.

Супермодель Кендалл Дженнер сейчас, как и большинство селебритис, находится в Нью-Йорке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.

Папарацци подловили красавицу, когда она шла на показ Michael Kors. Для быстрой перебежки по городу она выбрала объемный лимонный свитер с косами, но больше всего поразила фанатов укладка звезды.

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Похоже, что для очередного выхода на подиум Джиджи должна была превратиться в музу Боттичелли или во львенка. Впрочем, ей идет!

Папарацци засняли Кендалл Дженнер с объемной укладкой
Папарацци засняли Кендалл Дженнер с объемной укладкой
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 Теги: Кендалл Дженнер, фото

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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