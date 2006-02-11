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Раздел: Культура  
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Судья "Танцев со звездами" впервые показала родителей

Судья "Танцев со звездами" впервые показала родителейБалерина поделилась архивной фотографией близких людей.

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар показала поклонникам своих родителей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

На странице в Instagram звезда запостила архивное фото своих матери и отца. Фотография была сделана на свадьбе самых близких людей знаменитости.

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"В День святого Валентина я всегда думаю о моих любимых родителях ..... Именно благодаря их любви на свет появилась я", - прокомментировала фотографию Кухар.

Судья "Танцев со звездами" впервые показала родителей
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 Теги: Екатерина Кухар, родители, Танцы со звездами

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