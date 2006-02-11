Раздел: Культура
Судья "Танцев со звездами" впервые показала родителей
Балерина поделилась архивной фотографией близких людей.
Украинская прима-балерина Екатерина Кухар показала поклонникам своих родителей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На странице в Instagram звезда запостила архивное фото своих матери и отца. Фотография была сделана на свадьбе самых близких людей знаменитости.
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"В День святого Валентина я всегда думаю о моих любимых родителях ..... Именно благодаря их любви на свет появилась я", - прокомментировала фотографию Кухар.
Украинская прима-балерина Екатерина Кухар показала поклонникам своих родителей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На странице в Instagram звезда запостила архивное фото своих матери и отца. Фотография была сделана на свадьбе самых близких людей знаменитости.
Читайте также: Стало известно, почему Регина Тодоренко отмечала День влюбленных без мужа
"В День святого Валентина я всегда думаю о моих любимых родителях ..... Именно благодаря их любви на свет появилась я", - прокомментировала фотографию Кухар.
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