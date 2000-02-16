Раздел: Культура
Режиссер новых "Звездных войн" объявил о завершении съемок
Фильм покажут в конце года.
Съемки фильма "Звёздные войны. Эпизод IX" официально завершены. Об этом сообщил в Instagram режиссер Джей Джей Абрамс, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Не представляю, как можно поблагодарить эту действительно волшебную команду и актеров. Я навсегда в долгу перед всеми вами", - написал он.
Съемки эпизода начались примерно в августе и продолжались более пяти месяцев. Большая часть съемок проходила в Pinewood Studios UK и в окрестностях Иордании.
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Премьера эпизода ожидается в декабре этого года.
Съемки фильма "Звёздные войны. Эпизод IX" официально завершены. Об этом сообщил в Instagram режиссер Джей Джей Абрамс, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Не представляю, как можно поблагодарить эту действительно волшебную команду и актеров. Я навсегда в долгу перед всеми вами", - написал он.
Съемки эпизода начались примерно в августе и продолжались более пяти месяцев. Большая часть съемок проходила в Pinewood Studios UK и в окрестностях Иордании.
Читайте также: Бейонсе показала, как она праздновала получение новой награды
Премьера эпизода ожидается в декабре этого года.
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