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Раздел: Культура  
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Режиссер новых "Звездных войн" объявил о завершении съемок

Режиссер новых "Звездных войн" объявил о завершении съемок Фильм покажут в конце года.

Съемки фильма "Звёздные войны. Эпизод IX" официально завершены. Об этом сообщил в Instagram режиссер Джей Джей Абрамс, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Не представляю, как можно поблагодарить эту действительно волшебную команду и актеров. Я навсегда в долгу перед всеми вами", - написал он.

Съемки эпизода начались примерно в августе и продолжались более пяти месяцев. Большая часть съемок проходила в Pinewood Studios UK и в окрестностях Иордании.

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Премьера эпизода ожидается в декабре этого года.
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 Теги: Звездные войны, съемки

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