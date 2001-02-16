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Раздел: Культура  
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Ани Лорак заподозрили в беременности

Ани Лорак заподозрили в беременности Фанаты певицы заметили ее округлившийся живот.

Перебравшаяся в Россию украинская певица Ани Лорак, которая развелась с мужем, опубликовала в сети видео с концерта, заставив поклонников говорить о ее беременности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Ролик артистка обнародовала в своем Instagram.

В кадре Каролина появилась в серебристом платье, которое облегает в области живота. Многие фаны разглядели округлившиеся формы и предположили, что певица находится в интересном положении.

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Также поклонникам не понравился сценический наряд певицы, они назвали его слишком откровенным.
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 Теги: Ани Лорак, беременность

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