Раздел: Культура
Ани Лорак заподозрили в беременности
Фанаты певицы заметили ее округлившийся живот.
Перебравшаяся в Россию украинская певица Ани Лорак, которая развелась с мужем, опубликовала в сети видео с концерта, заставив поклонников говорить о ее беременности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Ролик артистка обнародовала в своем Instagram.
В кадре Каролина появилась в серебристом платье, которое облегает в области живота. Многие фаны разглядели округлившиеся формы и предположили, что певица находится в интересном положении.
Читайте также: Хью Джекман разоткровенничался о личной жизни
Также поклонникам не понравился сценический наряд певицы, они назвали его слишком откровенным.
Перебравшаяся в Россию украинская певица Ани Лорак, которая развелась с мужем, опубликовала в сети видео с концерта, заставив поклонников говорить о ее беременности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Ролик артистка обнародовала в своем Instagram.
В кадре Каролина появилась в серебристом платье, которое облегает в области живота. Многие фаны разглядели округлившиеся формы и предположили, что певица находится в интересном положении.
Читайте также: Хью Джекман разоткровенничался о личной жизни
Также поклонникам не понравился сценический наряд певицы, они назвали его слишком откровенным.
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