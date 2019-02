Названы участники второго полуфинала нацотбора Евровидения

Нацотбор на Евровидение 2019 продолжается. 16 февраля пройдет второй полуфинал, в котором зрители и жюри будут выбирать представителя от Украины на европейский конкурс песни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA Нацотбор на Евровидение 2019 происходит в три этапа в феврале. После двух полуфиналов исполнители, за которых проголосовали телезрители и судьи, выступят в финале, где окончательно определится участник Евровидения 2019 от Украины. Сам песенный конкурс состоится в мае, принимать участников будет Израиль, чья представительница Нетта Барзилай стала победительницей в прошлом году.Первый полуфинал прошел 9 февраля, уже известно, что дальше в финал прошли певица Maruv и группы Brunettes Shoot Blonds и Yuko. Не смогли убедить жюри и зрителей в том, что они достойны представлять Украину на Евровидении, такие исполнители: Вера Кекелия, Bahroma, Letay, ЦеШо, The Hypnotunez.Еще одна тройка финалистов определится в субботу 16 февраля, во время второго полуфинала. Нацотбор на Евровидение 2019 будет транслироваться на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ. В судейских креслах сидят Андрей Данилко, Джамала и Евгений Филатов, а вести прямые эфиры будет Сергей Притула.Поехать на Евровидение есть шанс у любого украинского музыканта старше 16 лет (те, кому младше, могут попытать счастья на детском Евровидении). Для этого нужно заполнить анкету и представить песню на конкурс, которая, по правилам, должна быть авторской и нигде до того не исполняться.В январе объявляют участников, которые прошли предварительный отбор. А в феврале проходит заключительная часть нацотбора. В этом году в каждом полуфинале выступают по 8 конкурсантов. За каждую композицию голосуют судьи и телезрители. Причем, если кто-то из исполнителей получит одинаковое число баллов, то в финал пройдет тот, кто получил больше зрительских голосов.Голосовать за конкурсантов можно при помощи мобильного приложения или через SMS. За одного исполнителя можно отправить только одно СМС.Порядок выступления музыкантов в полуфиналах нацотбора определяется заранее. 16 участников конкурса разделили по 8 на каждый полуфинал. После каждого этапа будут избираться по 3 исполнителя, так что в финале окажется 6 конкурсантов.Во втором полуфинале 16 февраля выступит вторая восьмерка участников Нацотбора в таком порядке:BraiiFreedom jazzKAZKALAUDIvan NAVIANNA MARIAКiRA MAZURKHAYATСвежеиспеченная группа Braii представит во втором полуфинале песню«Maybe». Оксана Брызгалова, вокалистка, создала проект в 2018 году, тогда же вышел первый мини-альбом группы, который, по мнению критиков, стал одним из лучших украинских релизов прошлого года.Кавер-бэнд был создан в 2008 году, в его составе только девушки – три вокалистки и 7 музыкантов. На Нацотборе бэнд исполнит не кавер, как обычно, а авторскую песню Cupidon.Киевская группа, которую уже несколько раз называли «прорывом года», взорвавшая YouTube своим клипом «Плакала» и взошедшая на вершины чартов нескольких стран. Их называют главными фаворитами Нацотбора, где музыканты представят песню «APART».Под таким именем выступает на сцене молодой певец Влад Каращук. В прошлом году он уже пытался штурмовать Нацотбор Евровидения, а в 2019 году представит композицию «Два дні».Под таким сценическим именем выступает львовский музыкант Иван Сяркевич. Исполнитель уже может похвастаться несколькими хитами в своей копилке, а на конкурсе представит танцевальную композицию «All For The Love».Дуэт сестер-близняшек, которые поют, как они сами говорят, с рождения. Сестры ANNA MARIA выступают на большой сцене с детства, давали концерты во многих странах мира. На Нацотборе дуэт исполнит композицию «My Road».Елена Мазур, композитор и автор текстов, отличается от других исполнителей уникальным тембром голоса и оригинальной подачей. Однажды она исполнила песню во время прыжка с парашютом. Посмотрим, что певица приготовила, чтобы поехать на Евровидение.Самый юный участник Нацотбора называет участие в конкурсе своим первым серьезным опытом в музыкальной карьере. Специально для него певец подготовил композицию «Ever».