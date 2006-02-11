Раздел: Культура
Инсайдер рассказал о расставании Леди Гаги с женихом
Певица предпочла провести 14 февраля у тату-мастера.
Говорят, что Леди Гага рассталась с женихом, Кристианом Карина. Он не пришел с ней на церемонию вручения «Грэмми», где Гага унесла статуэтку за песню Shallow. И без шикарной кольца ее стали видеть довольно часто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Инсайдер рассказал, что Гага и Кристиан расстались на прошлой неделе. Правда, два других источника эту информацию опровергли: «Гага просто не стала надевать кольцо на время выступления. Они просто отложили свадебные планы, пока Гага занята, но все равно хотят жениться в этом году».
Только то, что певица провел 14 февраля не вместе с избранником, а в кресле в тату-мастера, приводит не в радужные мысли.
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Гага набила тату на позвоночнике.
Говорят, что Леди Гага рассталась с женихом, Кристианом Карина. Он не пришел с ней на церемонию вручения «Грэмми», где Гага унесла статуэтку за песню Shallow. И без шикарной кольца ее стали видеть довольно часто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Инсайдер рассказал, что Гага и Кристиан расстались на прошлой неделе. Правда, два других источника эту информацию опровергли: «Гага просто не стала надевать кольцо на время выступления. Они просто отложили свадебные планы, пока Гага занята, но все равно хотят жениться в этом году».
Только то, что певица провел 14 февраля не вместе с избранником, а в кресле в тату-мастера, приводит не в радужные мысли.
Читайте также: Леди Гага сделала тату в честь фильма
Гага набила тату на позвоночнике.
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