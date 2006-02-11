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Раздел: Культура  
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Инсайдер рассказал о расставании Леди Гаги с женихом

Инсайдер рассказал о расставании Леди Гаги с женихом Певица предпочла провести 14 февраля у тату-мастера.

Говорят, что Леди Гага рассталась с женихом, Кристианом Карина. Он не пришел с ней на церемонию вручения «Грэмми», где Гага унесла статуэтку за песню Shallow. И без шикарной кольца ее стали видеть довольно часто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Инсайдер рассказал, что Гага и Кристиан расстались на прошлой неделе. Правда, два других источника эту информацию опровергли: «Гага просто не стала надевать кольцо на время выступления. Они просто отложили свадебные планы, пока Гага занята, но все равно хотят жениться в этом году».

Только то, что певица провел 14 февраля не вместе с избранником, а в кресле в тату-мастера, приводит не в радужные мысли.

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Гага набила тату на позвоночнике.

Инсайдер рассказал о расставании Леди Гаги с женихом
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 Теги: Леди Гага, расставание

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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