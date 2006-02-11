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Слава Каминская задала поклонникам неожиданный вопрос

Слава Каминская задала поклонникам неожиданный вопросПевица сделала признание.

Участница группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская призналась фанам, что не смогла удержаться и купила новое платье. На своей страничке в Instagram она показала новый наряд и поинтересовалась мнением подписчиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

На снимке артистка позирует в нежном длинном платье фиолетово-стального цвета в цветочный принт и черных сапогах.

"Увидела вчера в магазине платье и не смогла удержаться. и пофиг, что это штора из театра. Весь день комплименты выхватываю. А вам нра?" - с юмором подписала публикацию Слава.

Поклонникам новый наряд звезды очень понравился, о чем они сообщили в комментариях, засыпав Каминскую комплиментами. Многие отметили, что образ получился очень женственным и весенним.

"Вам очень идет, вы красавица в любом наряде";

"Очень красиво и по-весеннему";

"Не фигасе штора!!! Вам это идет,вы красотка!!!";

"Вам в платьице очень хорошо, вы на девочку нежную похожи!";

"Расцветка отличная и на вас отлично сидит/лежит)). Думаю если отпороть оборку снизу шторный вид исчезнет";

"Девочка-Весна!! Супер красотка. Глядя на Вас настроение поднимается";

"19 век 100% круто и креативно.Фигура конечно у вас просто класс!!!";

"А что, штора как штора. главное, кто в ней";

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"Вам очень красиво! И ткань видно, что нежная и приятная. Она прохлаждать будет весной", - пишут пользователи сети.

Слава Каминская задала поклонникам неожиданный вопрос
Слава Каминская задала поклонникам неожиданный вопрос
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 Теги: Слава Каминская, платье, фанаты, вопрос

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Сегодня, 11:36 » Автор: Алена Шимко
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