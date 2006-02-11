Раздел: Культура
Лесю Никитюк сравнили с Халком
Ведущая сделала пугающую маску.
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассталась со своим женихом, судя по всему решила заняться собой и показала поклонникам несколько неожиданное фото. На своей странице в Instagram "богиня ламината" опубликовала снимок то ли из салона красоты, то ли у косметолога, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
На фото звезда запечатлена в специальной медицинской одежде, с полотенцем на голове и густой зеленой маской на лице.
"25й зеленый мексиканец был лишним. лучший коммент - лайк в подарок! Такі в мене тепер конкурси", - отметила Никитюк.
Конечно же, подписчики ведущей не смогли остаться в стороне и принялись предлагать свои варианты в комментариях - от подружки Шрека Фионы до лягушки и Фантомаса.
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"Такую Фиону-еще поискать надо!!!", "Зимой и летом стройная, Зеленая Лесяаа", "Фото из фильма Маска...прикольно", "Фантомас разбушевался", "Фиона) не хватает Шрека)", "Дівчина Халка?", "Гринч", "Дракониха", "Лягушерия в релаксе", "Ти "ШРЕЧИХА", "Если женщина прекрасна ,то она прекрасна в любом образе", "Халк на минималках", "Этот оттенок зеленого вам к лицу", "Царевна-лягушка!", "Джим Керри со своей "Маской" отдыхает", - пишут фаны Леси.
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассталась со своим женихом, судя по всему решила заняться собой и показала поклонникам несколько неожиданное фото. На своей странице в Instagram "богиня ламината" опубликовала снимок то ли из салона красоты, то ли у косметолога, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
На фото звезда запечатлена в специальной медицинской одежде, с полотенцем на голове и густой зеленой маской на лице.
"25й зеленый мексиканец был лишним. лучший коммент - лайк в подарок! Такі в мене тепер конкурси", - отметила Никитюк.
Конечно же, подписчики ведущей не смогли остаться в стороне и принялись предлагать свои варианты в комментариях - от подружки Шрека Фионы до лягушки и Фантомаса.
Читайте также: Слава Каминская задала поклонникам неожиданный вопрос
"Такую Фиону-еще поискать надо!!!", "Зимой и летом стройная, Зеленая Лесяаа", "Фото из фильма Маска...прикольно", "Фантомас разбушевался", "Фиона) не хватает Шрека)", "Дівчина Халка?", "Гринч", "Дракониха", "Лягушерия в релаксе", "Ти "ШРЕЧИХА", "Если женщина прекрасна ,то она прекрасна в любом образе", "Халк на минималках", "Этот оттенок зеленого вам к лицу", "Царевна-лягушка!", "Джим Керри со своей "Маской" отдыхает", - пишут фаны Леси.
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