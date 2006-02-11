Раздел: Культура
Оля Сумская поделилась секретом красоты
Актриса выглядит отлично в свои 52.
Популярная 52-летняя украинская актриса Ольга Сумская умеет не только прекрасно и правильно подать себя на публике, но и поражать общественность роскошным видом, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Ольга Сумская признается, что раньше, когда не хватало времени идти к косметологу, она делала себе маски на лицо из натуральных продуктов.
По мнению народной артистки Украины, любой женщине нужно заботиться о своей красоте в зависимости от возможностей.
Неуважение к себе и женская лень часто вылезают боком, а потом женщина может переживать, что "что-то не так". Нужно на себя тратить деньги и ухаживать за собой, – объяснила Сумская.
Звезда призналась, что делала "инъекции красоты", но начала думать о них только после того, как ей исполнилось 50 лет. Однако Ольга добавила, что никогда не прибегала к радикальным пластическим операциям.
"Если есть возможность, то можно обратиться к уколам красоты. Однако мне жаль, что молодые девушки начинают прибегать к таким серьезным средствам в юном возрасте. К примеру, я начала интересоваться таким после 50 лет. Добавлю, что чувство меры не должно изменять и с этим нужно быть очень осторожной", – подчеркнула знаменитость.
Как Ольга рекомендует, лучший способ найти хорошего специалиста – с помощью "сарафанного радио". Но обязательно процедура должна быть выполнена только у квалифицированных специалистов в рекомендованных хороших клиниках.
Необходимо проконсультироваться с подругами и внимательно присмотреться к женщине, которая делала это с собой. Никогда не делать никаких инъекций дома, – отметила она.
Кроме того, Сумская поблагодарила своих родителей за прекрасные гены и любовь к жизни, которая передалась ей по наследству. Она также восхищается тем, что ее отец недавно играл молодых героев на сцене и любовников.
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"Я смотрю на маму, которая сейчас в почтенном возрасте, и она прекрасна без всякого вмешательства. От инъекций она отказалась, сказав: "Я такая, какой меня Бог создал", – подытожила звезда.
Популярная 52-летняя украинская актриса Ольга Сумская умеет не только прекрасно и правильно подать себя на публике, но и поражать общественность роскошным видом, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Ольга Сумская признается, что раньше, когда не хватало времени идти к косметологу, она делала себе маски на лицо из натуральных продуктов.
По мнению народной артистки Украины, любой женщине нужно заботиться о своей красоте в зависимости от возможностей.
Неуважение к себе и женская лень часто вылезают боком, а потом женщина может переживать, что "что-то не так". Нужно на себя тратить деньги и ухаживать за собой, – объяснила Сумская.
Звезда призналась, что делала "инъекции красоты", но начала думать о них только после того, как ей исполнилось 50 лет. Однако Ольга добавила, что никогда не прибегала к радикальным пластическим операциям.
"Если есть возможность, то можно обратиться к уколам красоты. Однако мне жаль, что молодые девушки начинают прибегать к таким серьезным средствам в юном возрасте. К примеру, я начала интересоваться таким после 50 лет. Добавлю, что чувство меры не должно изменять и с этим нужно быть очень осторожной", – подчеркнула знаменитость.
Как Ольга рекомендует, лучший способ найти хорошего специалиста – с помощью "сарафанного радио". Но обязательно процедура должна быть выполнена только у квалифицированных специалистов в рекомендованных хороших клиниках.
Необходимо проконсультироваться с подругами и внимательно присмотреться к женщине, которая делала это с собой. Никогда не делать никаких инъекций дома, – отметила она.
Кроме того, Сумская поблагодарила своих родителей за прекрасные гены и любовь к жизни, которая передалась ей по наследству. Она также восхищается тем, что ее отец недавно играл молодых героев на сцене и любовников.
Читайте также: Оля Фреймут поделилась секретом красоты
"Я смотрю на маму, которая сейчас в почтенном возрасте, и она прекрасна без всякого вмешательства. От инъекций она отказалась, сказав: "Я такая, какой меня Бог создал", – подытожила звезда.
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