Раздел: Культура
Ким Кардашьян объяснила, почему почти не улыбается
Почему звезда всегда невозмутима.
Недавно звезда соцсетей Ким Кардашьян решила поделиться с поклонниками своим секретом сохранения молодости лица, передает Хроника.инфо со ссылкой на Womanel.
Сделала это 38-летняя светская львица на мастер-классе престижного визажиста в Лос-Анджелесе.
Нужно отметить, что способ Ким выбрала довольно странный.
Звезда заявила, что старается не улыбаться, в том числе и на фото, чтобы избежать появления морщин.
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И действительно, улыбку на лице Ким можно обнаружить только на ее более ранних фото, сейчас же красавица всегда старается позировать с невозмутимым лицом.
Недавно звезда соцсетей Ким Кардашьян решила поделиться с поклонниками своим секретом сохранения молодости лица, передает Хроника.инфо со ссылкой на Womanel.
Сделала это 38-летняя светская львица на мастер-классе престижного визажиста в Лос-Анджелесе.
Нужно отметить, что способ Ким выбрала довольно странный.
Звезда заявила, что старается не улыбаться, в том числе и на фото, чтобы избежать появления морщин.
Читайте также: Специалист объяснила, почему киевлянам тяжело дышать на улице
И действительно, улыбку на лице Ким можно обнаружить только на ее более ранних фото, сейчас же красавица всегда старается позировать с невозмутимым лицом.
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