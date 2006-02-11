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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян объяснила, почему почти не улыбается

Ким Кардашьян объяснила, почему почти не улыбаетсяПочему звезда всегда невозмутима.

Недавно звезда соцсетей Ким Кардашьян решила поделиться с поклонниками своим секретом сохранения молодости лица, передает Хроника.инфо со ссылкой на Womanel.

Сделала это 38-летняя светская львица на мастер-классе престижного визажиста в Лос-Анджелесе.

Нужно отметить, что способ Ким выбрала довольно странный.

Звезда заявила, что старается не улыбаться, в том числе и на фото, чтобы избежать появления морщин.

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И действительно, улыбку на лице Ким можно обнаружить только на ее более ранних фото, сейчас же красавица всегда старается позировать с невозмутимым лицом.
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 Теги: Ким Кардашьян, улыбка

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Сегодня, 16:33 » Автор: Алена Шимко
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