Ким Кардашьян объяснила, почему почти не улыбается

Почему звезда всегда невозмутима.



Недавно звезда соцсетей Ким Кардашьян решила поделиться с поклонниками своим секретом сохранения молодости лица, передает



Сделала это 38-летняя светская львица на мастер-классе престижного визажиста в Лос-Анджелесе.



Нужно отметить, что способ Ким выбрала довольно странный.



Звезда заявила, что старается не улыбаться, в том числе и на фото, чтобы избежать появления морщин.



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И действительно, улыбку на лице Ким можно обнаружить только на ее более ранних фото, сейчас же красавица всегда старается позировать с невозмутимым лицом. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Недавно звезда соцсетей Ким Кардашьян решила поделиться с поклонниками своим секретом сохранения молодости лица, передает Хроника.инфо со ссылкой на Womanel Сделала это 38-летняя светская львица на мастер-классе престижного визажиста в Лос-Анджелесе.Нужно отметить, что способ Ким выбрала довольно странный.Звезда заявила, что старается не улыбаться, в том числе и на фото, чтобы избежать появления морщин.И действительно, улыбку на лице Ким можно обнаружить только на ее более ранних фото, сейчас же красавица всегда старается позировать с невозмутимым лицом.





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