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Украинская телеведущая в 55 лет решилась на материнство

Украинская телеведущая в 55 лет решилась на материнство Женщина хочет родить.

Сегодня, 16 февраля, украинская телеведущая Оксана Байрак отмечает свой 55-й день рождения. Телеведущая прославилась на украинском телевидении благодаря съемкам в программе Давай поженимся. Однако в 2013-14 годах, во время Революции Достоинства Оксана резко негативно высказалась о событиях в центре столицы, а после аннексии Крыма Россией переехала на постоянное место жительства в Москву. С 2017 года она ведет программу Откровенно с Оксаной Байрак на российском телеканале, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сlutch.

В День святого Валентина, 14 февраля, издание КП в Украине выпустило интервью с Оксаной Байрак. Одной из тем, которые журналисты подняли в ходе беседы, стал вопрос о материнстве. Оксана Байрак с удовольствием сообщила изданию, что уже всерьез намерена стать родителем, несмотря на весьма зрелый возраст - 55 лет.

«В этом году хочу родить ребенка. Я уже решительно настроена. В моей новой квартире, где сейчас заканчивается ремонт, есть детская комната и детская ванная. Молю Господа, чтобы в этом году у меня появилась моя Лиза», - ответила Оксана Байрак.

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Также телеведущая рассказала, что такое имя для будущего ребенка она выбрала еще когда ей было три года, а ее отец привез ей куклу из ГДР. Маленькая Оксана назвала ее Лизой и любила играть с ней в дочки-матери.
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 Теги: Оксана Байрак, ребенок, материнство

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