Раздел: Культура
Ольга Сумская показала волшебные архивные снимки
Ольга Сумская является настоящим примером для многих украинок.
Украинская актриса Ольга Сумская в очередной раз сумела покорить сеть. Звезда опубликовала волшебные архивные фото с мужем Виталием Борисюком, которые до сих пор не видели ее поклонники.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Талантливая актриса Ольга Сумская является настоящим примером для многих украинок. Ее брак с Виталием Борисюком привлекает немалое внимание СМИ и общественности, ведь несмотря на обычные распри пара умеет поддержать друг друга и сохранить свои чувства.
По словам Ольги Сумской, романтические отношения с Виталием Борисюком зародились именно в День влюбленных. Поэтому 14 февраля она решила поделиться с поклонниками своей историей любви и показать уникальные архивные фото.
История любви родилась именно в День святого Валентина 1991 года, когда праздник только пришел к нам. Утром, 14 февраля, перед репетицией я нашла на своем столике в гримерной шоколадное сердце, а в нем записочка: "Приходи завтра ко мне, я съем тебя, как ты этот шоколад". И все! Я поняла, что влюбилась,– рассказала Ольга Сумская.
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В спектакле "Кандид" актриса играла главную роль. Любимым Ольги Сумской на сцене был Виталий Борисюк. Пожалуй, романтическая постановка настолько захватила двух звезд, что после репетиций они уже не хотели расставаться. К волшебной истории любви знаменитая украинка добавила архивные фото, которые заворожили сеть.
"Это фото с первого в Украине мюзикла "Кандид", где мы с Виталием Борисюком играли влюбленных – Кандида и Кунегунду! Там все и началось, во время репетиций. Ну, а продолжение вы все знаете", – написала Ольга Сумская.
Украинская актриса Ольга Сумская в очередной раз сумела покорить сеть. Звезда опубликовала волшебные архивные фото с мужем Виталием Борисюком, которые до сих пор не видели ее поклонники.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Талантливая актриса Ольга Сумская является настоящим примером для многих украинок. Ее брак с Виталием Борисюком привлекает немалое внимание СМИ и общественности, ведь несмотря на обычные распри пара умеет поддержать друг друга и сохранить свои чувства.
По словам Ольги Сумской, романтические отношения с Виталием Борисюком зародились именно в День влюбленных. Поэтому 14 февраля она решила поделиться с поклонниками своей историей любви и показать уникальные архивные фото.
История любви родилась именно в День святого Валентина 1991 года, когда праздник только пришел к нам. Утром, 14 февраля, перед репетицией я нашла на своем столике в гримерной шоколадное сердце, а в нем записочка: "Приходи завтра ко мне, я съем тебя, как ты этот шоколад". И все! Я поняла, что влюбилась,– рассказала Ольга Сумская.
Читайте также: Ольга Сумская выложила в Сеть ретро-снимки
В спектакле "Кандид" актриса играла главную роль. Любимым Ольги Сумской на сцене был Виталий Борисюк. Пожалуй, романтическая постановка настолько захватила двух звезд, что после репетиций они уже не хотели расставаться. К волшебной истории любви знаменитая украинка добавила архивные фото, которые заворожили сеть.
"Это фото с первого в Украине мюзикла "Кандид", где мы с Виталием Борисюком играли влюбленных – Кандида и Кунегунду! Там все и началось, во время репетиций. Ну, а продолжение вы все знаете", – написала Ольга Сумская.
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