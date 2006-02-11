Раздел: Культура
Кьяра Ферраньи стала самым богатым блоггером-инфлюенсером
Итальянка уступила место только сентябрьскому шоу Versace.
Знаменитая итальянская блогерша Кьяра Ферраньи признана наиболее финансово успешным инфлюенсером.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, во время весенне-летних недель моды, которые проходили в начале осени 2018 года, звезда заработала 18 миллионов 300 тысяч долларов посредством сотрудничества с популярными брендами и СМИ.
Об этом сообщила маркетинговая компания Launchmetrics в отчете, который выпустила относительно сентябрьских показов прошлого сезона. В аналитике за последний модный сезон влияние социальных сетей блондинки оценивается в 18,3 миллиона долларов.
Известно, что для расчета компания использует специально разработанный алгоритм Media Impact Value, измеряющий влияние упоминаний в социальных сетях на события в индустриях моды, роскоши и косметики.
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Таким образом через публикации в сети рассчитывается примерный доход, который получает бренд или знаменитость.
Что интересно, итальянка уступила место только сентябрьскому шоу Versace, влияние которого оценили в 18,7 миллионов долларов. Также на втором месте после Ферраньи оказалась Ники Минаж, Винни Харлоу, а после них идут блоггеры Ами Сонг и Камила Коэльо.
Знаменитая итальянская блогерша Кьяра Ферраньи признана наиболее финансово успешным инфлюенсером.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, во время весенне-летних недель моды, которые проходили в начале осени 2018 года, звезда заработала 18 миллионов 300 тысяч долларов посредством сотрудничества с популярными брендами и СМИ.
Об этом сообщила маркетинговая компания Launchmetrics в отчете, который выпустила относительно сентябрьских показов прошлого сезона. В аналитике за последний модный сезон влияние социальных сетей блондинки оценивается в 18,3 миллиона долларов.
Известно, что для расчета компания использует специально разработанный алгоритм Media Impact Value, измеряющий влияние упоминаний в социальных сетях на события в индустриях моды, роскоши и косметики.
Читайте также: Популярная блогерша примерила марокканский кафтан
Таким образом через публикации в сети рассчитывается примерный доход, который получает бренд или знаменитость.
Что интересно, итальянка уступила место только сентябрьскому шоу Versace, влияние которого оценили в 18,7 миллионов долларов. Также на втором месте после Ферраньи оказалась Ники Минаж, Винни Харлоу, а после них идут блоггеры Ами Сонг и Камила Коэльо.
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