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Раздел: Культура  
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Редактор Vogue уволилась из-за скандального фото

Редактор Vogue уволилась из-за скандального фотоМейреллес сначала извинилась.

Главный редактор Vogue в Бразилии Доната Мейреллес уволилась с должности после скандальных фото с вечеринки в «рабской» тематике.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

На снимке Мейреллес сфотографировалась на кресле в виде трона в окружении афроамериканских женщин в белых одеждах. В соцсетях это фото сравнили со старинными снимками эпохи рабовладельчества, и многие отметили сходство.

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Мейреллес сначала извинилась и отрицала, что тематика вечеринки и снимки связаны с рабством, но позже все же решила уволиться из Vogue.
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 Теги: Vogue, фото

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