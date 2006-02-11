Раздел: Культура
Редактор Vogue уволилась из-за скандального фото
Мейреллес сначала извинилась.
Главный редактор Vogue в Бразилии Доната Мейреллес уволилась с должности после скандальных фото с вечеринки в «рабской» тематике.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
На снимке Мейреллес сфотографировалась на кресле в виде трона в окружении афроамериканских женщин в белых одеждах. В соцсетях это фото сравнили со старинными снимками эпохи рабовладельчества, и многие отметили сходство.
Читайте также: Девушка в хиджабе впервые попала на обложку Vogue
Мейреллес сначала извинилась и отрицала, что тематика вечеринки и снимки связаны с рабством, но позже все же решила уволиться из Vogue.
Главный редактор Vogue в Бразилии Доната Мейреллес уволилась с должности после скандальных фото с вечеринки в «рабской» тематике.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
На снимке Мейреллес сфотографировалась на кресле в виде трона в окружении афроамериканских женщин в белых одеждах. В соцсетях это фото сравнили со старинными снимками эпохи рабовладельчества, и многие отметили сходство.
Читайте также: Девушка в хиджабе впервые попала на обложку Vogue
Мейреллес сначала извинилась и отрицала, что тематика вечеринки и снимки связаны с рабством, но позже все же решила уволиться из Vogue.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий