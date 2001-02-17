KAZKA ответила на слухи о гастролях в РФ

Группа отрицает концертную деятельность в России.



Украинская группа KAZKA, которая выступит во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение, в интервью The Лайм призналась, что столкнулась с травлей, сообщает



"За последнее время мы пережили множество несправедливых вспышек агрессии в нашу сторону, от буллинга в сети до настоящих пиар-акций. Все они кажутся хорошо спланированными и своевременными. Хотелось бы бороться с конкурентами на сцене, а не в социальных сетях, чем мы и планируем заняться 16 февраля", - делятся участники.



Коллектив неоднократно заочно награждали в России. Появлялись также слухи, что они собираются с гастролями в РФ. С недоброжелателями артисты не "воюют". "Мы никак ни с кем не боремся, ведь это глупо и совсем не касается нашего творчества. А всем нашим слушателям рекомендуем: следите за нашей концертной картой на официальном сайте KAZKA", - говорят они.



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Коллектив не осуждает украинских артистов, которые дают концерты в России. "Не в наших правилах осуждать коллег. А вот комплименты раздавать - только дайте нам свободу!" - отметили музыканты. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украинская группа KAZKA, которая выступит во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение, в интервью The Лайм призналась, что столкнулась с травлей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф "За последнее время мы пережили множество несправедливых вспышек агрессии в нашу сторону, от буллинга в сети до настоящих пиар-акций. Все они кажутся хорошо спланированными и своевременными. Хотелось бы бороться с конкурентами на сцене, а не в социальных сетях, чем мы и планируем заняться 16 февраля", - делятся участники.Коллектив неоднократно заочно награждали в России. Появлялись также слухи, что они собираются с гастролями в РФ. С недоброжелателями артисты не "воюют". "Мы никак ни с кем не боремся, ведь это глупо и совсем не касается нашего творчества. А всем нашим слушателям рекомендуем: следите за нашей концертной картой на официальном сайте KAZKA", - говорят они.Коллектив не осуждает украинских артистов, которые дают концерты в России. "Не в наших правилах осуждать коллег. А вот комплименты раздавать - только дайте нам свободу!" - отметили музыканты.





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