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Раздел: Культура  
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KAZKA ответила на слухи о гастролях в РФ

KAZKA ответила на слухи о гастролях в РФ Группа отрицает концертную деятельность в России.

Украинская группа KAZKA, которая выступит во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение, в интервью The Лайм призналась, что столкнулась с травлей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"За последнее время мы пережили множество несправедливых вспышек агрессии в нашу сторону, от буллинга в сети до настоящих пиар-акций. Все они кажутся хорошо спланированными и своевременными. Хотелось бы бороться с конкурентами на сцене, а не в социальных сетях, чем мы и планируем заняться 16 февраля", - делятся участники.

Коллектив неоднократно заочно награждали в России. Появлялись также слухи, что они собираются с гастролями в РФ. С недоброжелателями артисты не "воюют". "Мы никак ни с кем не боремся, ведь это глупо и совсем не касается нашего творчества. А всем нашим слушателям рекомендуем: следите за нашей концертной картой на официальном сайте KAZKA", - говорят они.

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Коллектив не осуждает украинских артистов, которые дают концерты в России. "Не в наших правилах осуждать коллег. А вот комплименты раздавать - только дайте нам свободу!" - отметили музыканты.
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 Теги: KAZKA, Россия, выступления

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