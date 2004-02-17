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Маша Ефросинина показала пятнадцатилетнюю дочь
Ведущая поздравила дочь Нану с днем рождения.
16 февраля свой день рождения празднует старшая дочь телеведущей Маши Ефросининой Нана. В этот день знаменитость опубликовала в сети редкое общее фото с Наной, не только трогательно поздравив ее с праздником, но и рассказав о характере дочери, который проявился еще с самого ее рождения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
"Нана "постучалась" в этот мир пятнадцать лет назад первой ударной схваткой в 4.50 утра. Удивительно, но это было именно то время, на которое у меня был заведен будильник последние пять лет (я вставала на "Подъем"). Потом около семнадцати часов мы с ней тяжело боролись за возможность ей появиться на свет... Когда, наконец, это свершилось, я не услышала положенный детский плач и потеряла сознание от шока и страха, что с моей девочкой что-то не так, что мы не справились... Приведя меня в чувства, врачи объяснили, что младенец просто устал так долго и упорно "рождаться", и элементарно уснул! Это большая редкость, но так бывает", - написала Маша.
"В этом вся моя Нана - она всегда четко знает, чего хочет. Она никогда не была "усипусичным" ребенком. Мне кажется, она в принципе не укладывается в стандартное понятие "ребенок" - моя девочка пришла в эту жизнь с очень зрелой душой! Она самоотверженно идет к своим целям, и сразу ставит себе новые. Ее позиция непоколебима. При этом у меня всегда ощущение, что в прошлой жизни она была воспитанницей института благородных девиц - настолько она интеллигентна и уважительна во всех своих проявлениях. Временами я ловлю себя на мысли, что беру с нее пример в том, как нужно хладнокровнее смотреть на вещи, которые, действительно не заслуживают моих нервов...", - продолжила ведущая.
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"И да, я уважаю и буду уважать любую ее позицию, поэтому она крайне редко появляется у меня в публикациях! Но сегодня можно, она это знает:) Сегодня и мой праздник - моей самой прекрасной Девочке со взрослыми глазами 15 лет. Люблю тебя, мой аНАНАсик", - трогательно поздравила Маша свою дочь.
16 февраля свой день рождения празднует старшая дочь телеведущей Маши Ефросининой Нана. В этот день знаменитость опубликовала в сети редкое общее фото с Наной, не только трогательно поздравив ее с праздником, но и рассказав о характере дочери, который проявился еще с самого ее рождения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
"Нана "постучалась" в этот мир пятнадцать лет назад первой ударной схваткой в 4.50 утра. Удивительно, но это было именно то время, на которое у меня был заведен будильник последние пять лет (я вставала на "Подъем"). Потом около семнадцати часов мы с ней тяжело боролись за возможность ей появиться на свет... Когда, наконец, это свершилось, я не услышала положенный детский плач и потеряла сознание от шока и страха, что с моей девочкой что-то не так, что мы не справились... Приведя меня в чувства, врачи объяснили, что младенец просто устал так долго и упорно "рождаться", и элементарно уснул! Это большая редкость, но так бывает", - написала Маша.
"В этом вся моя Нана - она всегда четко знает, чего хочет. Она никогда не была "усипусичным" ребенком. Мне кажется, она в принципе не укладывается в стандартное понятие "ребенок" - моя девочка пришла в эту жизнь с очень зрелой душой! Она самоотверженно идет к своим целям, и сразу ставит себе новые. Ее позиция непоколебима. При этом у меня всегда ощущение, что в прошлой жизни она была воспитанницей института благородных девиц - настолько она интеллигентна и уважительна во всех своих проявлениях. Временами я ловлю себя на мысли, что беру с нее пример в том, как нужно хладнокровнее смотреть на вещи, которые, действительно не заслуживают моих нервов...", - продолжила ведущая.
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"И да, я уважаю и буду уважать любую ее позицию, поэтому она крайне редко появляется у меня в публикациях! Но сегодня можно, она это знает:) Сегодня и мой праздник - моей самой прекрасной Девочке со взрослыми глазами 15 лет. Люблю тебя, мой аНАНАсик", - трогательно поздравила Маша свою дочь.
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