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Раздел: Культура  
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Названы финалисты Нацотбора на «Евровидение-2019»

Названы финалисты Нацотбора на «Евровидение-2019»Имя представителя от Украины на песенном конкурсе будет известно 23 февраля.

В Киеве 16 февраля, прошел второй тур национального отбора на "Евровидение-2019".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

По результатам суммирования оценок зрителей и профессионального жюри были определены три участника финала нацотбора. Ими стали Freedom Jazz, KAZKA, и ANNA MARIA .

Freedom Jazz – кавер-бэнд, созданный в 2008 году в Украине известным режиссером-постановщиком и продюсером Леной Коляденко.

KAZKA - украинская музыкальная группа, исполняющая поп с элементами электро-фолка. На национальном отборе на "Евровидение-2018" группа заняла шестое место.

ANNA MARIA - украинские певицы и актрисы, дуэт из Украины, основанный в 2004 году. Сестры являются заслуженными артистами Автономной республики Крым.

Во втором полуфинале выступали 8 исполнителей:

KAZKA
KiRA MAZUR
Ivan NAVI
ANNA MARIA
LAUD
KHAYAT
Braii
Freedom jazz.

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В первом туре уже определили первых трех участников финального отбора. Ими стали MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.
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 Теги: Нацотбор на Евровидение 2019, финалисты

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Сегодня, 09:11 » Автор: Ирина Шевченко
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