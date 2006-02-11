Раздел: Культура
Названы финалисты Нацотбора на «Евровидение-2019»
Имя представителя от Украины на песенном конкурсе будет известно 23 февраля.
В Киеве 16 февраля, прошел второй тур национального отбора на "Евровидение-2019".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
По результатам суммирования оценок зрителей и профессионального жюри были определены три участника финала нацотбора. Ими стали Freedom Jazz, KAZKA, и ANNA MARIA .
Freedom Jazz – кавер-бэнд, созданный в 2008 году в Украине известным режиссером-постановщиком и продюсером Леной Коляденко.
KAZKA - украинская музыкальная группа, исполняющая поп с элементами электро-фолка. На национальном отборе на "Евровидение-2018" группа заняла шестое место.
ANNA MARIA - украинские певицы и актрисы, дуэт из Украины, основанный в 2004 году. Сестры являются заслуженными артистами Автономной республики Крым.
Во втором полуфинале выступали 8 исполнителей:
KAZKA
KiRA MAZUR
Ivan NAVI
ANNA MARIA
LAUD
KHAYAT
Braii
Freedom jazz.
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В первом туре уже определили первых трех участников финального отбора. Ими стали MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.
В Киеве 16 февраля, прошел второй тур национального отбора на "Евровидение-2019".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
По результатам суммирования оценок зрителей и профессионального жюри были определены три участника финала нацотбора. Ими стали Freedom Jazz, KAZKA, и ANNA MARIA .
Freedom Jazz – кавер-бэнд, созданный в 2008 году в Украине известным режиссером-постановщиком и продюсером Леной Коляденко.
KAZKA - украинская музыкальная группа, исполняющая поп с элементами электро-фолка. На национальном отборе на "Евровидение-2018" группа заняла шестое место.
ANNA MARIA - украинские певицы и актрисы, дуэт из Украины, основанный в 2004 году. Сестры являются заслуженными артистами Автономной республики Крым.
Во втором полуфинале выступали 8 исполнителей:
KAZKA
KiRA MAZUR
Ivan NAVI
ANNA MARIA
LAUD
KHAYAT
Braii
Freedom jazz.
Читайте также: Ким Кардашьян объяснила, почему почти не улыбается
В первом туре уже определили первых трех участников финального отбора. Ими стали MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.
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