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Раздел: Культура  
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Поклонники не узнали Наталью Могилевскую с новой стрижкой

Поклонники не узнали Наталью Могилевскую с новой стрижкойЗвезда показала романтическое весеннее фото с цветами.

Популярная певица Наталья Могилевская уже имеет весеннее настроение. Звезда решила сделать сюрприз для поклонников и изменить свою прическу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Наталья Могилевская после творческого перерыва вернулась на большую сцену и активно взялась за свой блог в Instagram. Артистка делится с поклонниками яркими кадрами из будней и рассказывает новости, которые произошли с ней.

Не забыла певица похвастаться и изменениями своего имиджа. Наталья Могилевская показала романтическое весеннее фото с цветами, засветив новую стрижку. Звезда заметно укоротила свои волосы и поинтересовалась у поклонников, идет ли ей такая прическа.

"Весна – новая стрижка. Вам как больше нравится? Длинные или короткие?" – спросила Наталья Могилевская.

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Такие изменения имиджа одобрило немало пользователей сети. "Божественно красивая", "Наталья, вы неотразимы", "Вам с короткими волосами очень хорошо", "Молодит такая стрижка", "Такой весенний светлый образ", – написали с восторгом сторонники Натальи Могилевской.

Поклонники не узнали Наталью Могилевскую с новой стрижкой
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 Теги: Наталья Могилевская, новый образ

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