Раздел: Культура
Поклонники не узнали Наталью Могилевскую с новой стрижкой
Звезда показала романтическое весеннее фото с цветами.
Популярная певица Наталья Могилевская уже имеет весеннее настроение. Звезда решила сделать сюрприз для поклонников и изменить свою прическу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Наталья Могилевская после творческого перерыва вернулась на большую сцену и активно взялась за свой блог в Instagram. Артистка делится с поклонниками яркими кадрами из будней и рассказывает новости, которые произошли с ней.
Не забыла певица похвастаться и изменениями своего имиджа. Наталья Могилевская показала романтическое весеннее фото с цветами, засветив новую стрижку. Звезда заметно укоротила свои волосы и поинтересовалась у поклонников, идет ли ей такая прическа.
"Весна – новая стрижка. Вам как больше нравится? Длинные или короткие?" – спросила Наталья Могилевская.
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Такие изменения имиджа одобрило немало пользователей сети. "Божественно красивая", "Наталья, вы неотразимы", "Вам с короткими волосами очень хорошо", "Молодит такая стрижка", "Такой весенний светлый образ", – написали с восторгом сторонники Натальи Могилевской.
Популярная певица Наталья Могилевская уже имеет весеннее настроение. Звезда решила сделать сюрприз для поклонников и изменить свою прическу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Наталья Могилевская после творческого перерыва вернулась на большую сцену и активно взялась за свой блог в Instagram. Артистка делится с поклонниками яркими кадрами из будней и рассказывает новости, которые произошли с ней.
Не забыла певица похвастаться и изменениями своего имиджа. Наталья Могилевская показала романтическое весеннее фото с цветами, засветив новую стрижку. Звезда заметно укоротила свои волосы и поинтересовалась у поклонников, идет ли ей такая прическа.
"Весна – новая стрижка. Вам как больше нравится? Длинные или короткие?" – спросила Наталья Могилевская.
Читайте также: Леся Никитюк взбудоражила откровенным нарядом
Такие изменения имиджа одобрило немало пользователей сети. "Божественно красивая", "Наталья, вы неотразимы", "Вам с короткими волосами очень хорошо", "Молодит такая стрижка", "Такой весенний светлый образ", – написали с восторгом сторонники Натальи Могилевской.
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