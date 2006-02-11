Раздел: Культура
Вера Брежнева покрасила волосы в розовый цвет
Певица предстала перед поклонниками в смелом образе.
Популярная певица Вера Брежнева, которая на днях представила новую видеоработу на песню "Любите друг друга", удивила поклонников своим перевоплощением.
На странице в Instagram артистка предстала перед ними с новым цветом волос, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
На кадрах Вера позирует в смелом образе. Локоны розового цвета, чокер с заклепками и оригинальные сережки в виде ключика на кольце делают ее внешний вид дерзким и притягательным. Макияж в пастельных тонах и слегка тронутые румяной скулы стали завершающим штрихом образа.
"Цвет настроения..." - оставила Брежнева понятную и лаконичную подпись.
Поклонникам ее эксперименты с внешностью пришлись по душе. Они стали интересоваться, как певице удалось достичь такого эффекта, и она призналась, что использовала цветной лак для волос.
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"Тебе идет. Хороший цвет!", "Розовый фламинго", "Супер образ. Вы как всегда очаровательна", "Какая шикарная. Вера как всегда просто эталон красоты и стиля", "Нереальная красотка", "Тебе подходит такой цвет волос", "Вера порозовела. Как розовая пантера", "Мультяшная красотка", - не скупились на комплименты фолловеры.
Популярная певица Вера Брежнева, которая на днях представила новую видеоработу на песню "Любите друг друга", удивила поклонников своим перевоплощением.
На странице в Instagram артистка предстала перед ними с новым цветом волос, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
На кадрах Вера позирует в смелом образе. Локоны розового цвета, чокер с заклепками и оригинальные сережки в виде ключика на кольце делают ее внешний вид дерзким и притягательным. Макияж в пастельных тонах и слегка тронутые румяной скулы стали завершающим штрихом образа.
"Цвет настроения..." - оставила Брежнева понятную и лаконичную подпись.
Поклонникам ее эксперименты с внешностью пришлись по душе. Они стали интересоваться, как певице удалось достичь такого эффекта, и она призналась, что использовала цветной лак для волос.
Читайте также: Регина Тодоренко без макияжа удивила внешним видом
"Тебе идет. Хороший цвет!", "Розовый фламинго", "Супер образ. Вы как всегда очаровательна", "Какая шикарная. Вера как всегда просто эталон красоты и стиля", "Нереальная красотка", "Тебе подходит такой цвет волос", "Вера порозовела. Как розовая пантера", "Мультяшная красотка", - не скупились на комплименты фолловеры.
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