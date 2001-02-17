Раздел: Культура
Кендалл Дженнер впечатлила дерзким образом
Звезда показала новый модный способ носить кардиган.
Кендалл Дженнер после празднования Дня святого Валентина с возлюбленным Беном Симмонсом быстро вернулась к работе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
Днем следующего дня папарацци сфотографировали, как звезда отправилась на съемку. Для прохладного дня в Нью-Йорке модель выбрала яркий и стильный образ.
Кендалл вышла в красном кардигане, но не стала застегивать его на пуговицы, а завязала на талии, подчеркнув хрупкую фигуру.
Читайте также: Ирина Шейк и Брэдли Купер сходили на романтическое свидание
Она также надела объемные прямые джинсы с контрастной строчкой и кроссовки аdidas Consortium FYW S-97. Серьги-цепи в винтажном стиле и сумка Louis Vuitton дополнили образ.
Кендалл Дженнер после празднования Дня святого Валентина с возлюбленным Беном Симмонсом быстро вернулась к работе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
Днем следующего дня папарацци сфотографировали, как звезда отправилась на съемку. Для прохладного дня в Нью-Йорке модель выбрала яркий и стильный образ.
Кендалл вышла в красном кардигане, но не стала застегивать его на пуговицы, а завязала на талии, подчеркнув хрупкую фигуру.
Читайте также: Ирина Шейк и Брэдли Купер сходили на романтическое свидание
Она также надела объемные прямые джинсы с контрастной строчкой и кроссовки аdidas Consortium FYW S-97. Серьги-цепи в винтажном стиле и сумка Louis Vuitton дополнили образ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
448
0
Оставьте свой комментарий