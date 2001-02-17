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Раздел: Культура  
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Кендалл Дженнер впечатлила дерзким образом

Кендалл Дженнер впечатлила дерзким образомЗвезда показала новый модный способ носить кардиган.

Кендалл Дженнер после празднования Дня святого Валентина с возлюбленным Беном Симмонсом быстро вернулась к работе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.

Днем следующего дня папарацци сфотографировали, как звезда отправилась на съемку. Для прохладного дня в Нью-Йорке модель выбрала яркий и стильный образ.

Кендалл вышла в красном кардигане, но не стала застегивать его на пуговицы, а завязала на талии, подчеркнув хрупкую фигуру.

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Она также надела объемные прямые джинсы с контрастной строчкой и кроссовки аdidas Consortium FYW S-97. Серьги-цепи в винтажном стиле и сумка Louis Vuitton дополнили образ.

Кендалл Дженнер впечатлила дерзким образом
Кендалл Дженнер впечатлила дерзким образом
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 Теги: Кендалл Дженнер, стильный наряд

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Сегодня, 13:41 » Автор: Ирина Шевченко
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