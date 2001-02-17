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Раздел: Культура  
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Украинская поп-звезда "засветила" выпирающий живот

Украинская поп-звезда "засветила" выпирающий животПевицу подозревают в беременности.

Фанаты Ани Лорак заподозрили певицу в беременности от Сергея Лазарева, с которым она давно дружит и проводит много свободного времени.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Артистка опубликовала в своем Instagram видео с выступления, на котором поклонники "нашли" у певицы беременный животик. Некоторые предположили, что "отцом" является никто иной, как лучший друг певицы Сергей Лазарев. Свои догадки пользователи написали под видео.

Фанаты отметили, что на недавно опубликованном видео у артистки заметно округлившийся животик. Некоторые считают, что Ани Лорак беременна от Сергея Лазарева.

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"Отец ребенка скорее всего Лазарев, он давно за Каролиной бегает. А сейчас она официально свободна...", "Беременна?", "Что-то мне одному показалось, что как-то пузо выпирает", "Где-то третий месяц, ребята", "У Сони будет сестричка или братик???", "Мне одной кажется, что у нее беременный животик?", "Люди… сколько в вас яда… да какая вам разница беременная или "вкусно покушала"?", "Ой! Если беременна, здорово! Все успевают эти молодые дивы!))", "В положении, точно", – пишут под видео фанаты.

Украинская поп-звезда "засветила" выпирающий живот
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 Теги: Ани Лорак, беременность

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