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Раздел: Культура  
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В пиджаке на голое тело: Бейонсе восхитила откровенным образом

В пиджаке на голое тело: Бейонсе восхитила откровенным образомЗвезда впечатлила дерзким луком.

В последнее время популярная 37-летняя американская певица Бейонсе то и дело дразнит поклонников эффектными пикантными снимками, демонстрируя свои шикарные аппетитные формы в откровенных нарядах без бюстгальтера.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.

На этот раз поп-дива снова решила примерить сногсшибательный образ для совместного выхода в свет вместе со своим мужем, 49-летним рэпером Джеем Зи.

Супруги вместе появились на выставке Dreamweavers в Беверли-Хиллз. Вот только если Джей Зи был одет более обыденно и невзрачно, то его жена Бейонсе поразила всех своей изысканностью и сексуальностью внешнего вида.

Для выхода в свет красотка облачилась в шикарный брючный костюм горчично-жёлтого цвета с рисунком в виде мелких красных и зелёных ромбов, дерзко надев его на голое тело. Брюки костюма были зауженного кроя, а пиджак с длинным рукавом, поясом и глубоким эротичным декольте прекрасно подчеркнул все достоинства фигуры знаменитости. Также прекрасным дополнением образа стала большая шляпа из той же ткани, что и костюм, с плоским верхом.

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Бейонсе завершила свой чувственный и дерзкий лук романтичной укладкой с кудрями на распущенных волосах и ярким мейком с акцентом на глаза с помощью ярких фиолетовых теней на веках.

В пиджаке на голое тело: Бейонсе восхитила откровенным образом
В пиджаке на голое тело: Бейонсе восхитила откровенным образом
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 Теги: Бейонсе, откровенный наряд

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