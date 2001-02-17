Раздел: Культура
В пиджаке на голое тело: Бейонсе восхитила откровенным образом
Звезда впечатлила дерзким луком.
В последнее время популярная 37-летняя американская певица Бейонсе то и дело дразнит поклонников эффектными пикантными снимками, демонстрируя свои шикарные аппетитные формы в откровенных нарядах без бюстгальтера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.
На этот раз поп-дива снова решила примерить сногсшибательный образ для совместного выхода в свет вместе со своим мужем, 49-летним рэпером Джеем Зи.
Супруги вместе появились на выставке Dreamweavers в Беверли-Хиллз. Вот только если Джей Зи был одет более обыденно и невзрачно, то его жена Бейонсе поразила всех своей изысканностью и сексуальностью внешнего вида.
Для выхода в свет красотка облачилась в шикарный брючный костюм горчично-жёлтого цвета с рисунком в виде мелких красных и зелёных ромбов, дерзко надев его на голое тело. Брюки костюма были зауженного кроя, а пиджак с длинным рукавом, поясом и глубоким эротичным декольте прекрасно подчеркнул все достоинства фигуры знаменитости. Также прекрасным дополнением образа стала большая шляпа из той же ткани, что и костюм, с плоским верхом.
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Бейонсе завершила свой чувственный и дерзкий лук романтичной укладкой с кудрями на распущенных волосах и ярким мейком с акцентом на глаза с помощью ярких фиолетовых теней на веках.
В последнее время популярная 37-летняя американская певица Бейонсе то и дело дразнит поклонников эффектными пикантными снимками, демонстрируя свои шикарные аппетитные формы в откровенных нарядах без бюстгальтера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.
На этот раз поп-дива снова решила примерить сногсшибательный образ для совместного выхода в свет вместе со своим мужем, 49-летним рэпером Джеем Зи.
Супруги вместе появились на выставке Dreamweavers в Беверли-Хиллз. Вот только если Джей Зи был одет более обыденно и невзрачно, то его жена Бейонсе поразила всех своей изысканностью и сексуальностью внешнего вида.
Для выхода в свет красотка облачилась в шикарный брючный костюм горчично-жёлтого цвета с рисунком в виде мелких красных и зелёных ромбов, дерзко надев его на голое тело. Брюки костюма были зауженного кроя, а пиджак с длинным рукавом, поясом и глубоким эротичным декольте прекрасно подчеркнул все достоинства фигуры знаменитости. Также прекрасным дополнением образа стала большая шляпа из той же ткани, что и костюм, с плоским верхом.
Читайте также: Виталий Козловский "засветился" в объятиях незнакомой брюнетки
Бейонсе завершила свой чувственный и дерзкий лук романтичной укладкой с кудрями на распущенных волосах и ярким мейком с акцентом на глаза с помощью ярких фиолетовых теней на веках.
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