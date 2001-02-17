Раздел: Культура
Немецкий дизайнер публично высмеял журналистку
Девушка чувствовала себя "преданной".
Знаменитый немецкий дизайнер Филипп Плейн (Philipp Plein) грубо и публично в социальной сети высмеял журналистку онлайн-портала Fashionista Александра Мондалек за негативную статью о его бренде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Александра Мондалек, посетившая показ Philipp Plein, написала в портале Fashionista негативную рецензию. В материале говорится, что девушка чувствовала себя "преданной" из-за отмены выступления Канье Уэста.
А также журналистка отметила, что отшитые для шоу вещи еще более разочаровывают, чем "неорганизованный ужин": когда все собрались в месте проведения банкета, оказалось, что сидеть будут только две трети гостей – такие звезды, как Билли Портера, Пэрис Хилтон и другие.
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Плэйн не замедлил с реакцией и решил унизить Александру на своей странице в Instagram с 1,6 миллионами подписчиков. Немецкий дизайнер нашел архивное фото десятилетней давности журналистки с избыточным весом и начал ее высмеивать за это.
Знаменитый немецкий дизайнер Филипп Плейн (Philipp Plein) грубо и публично в социальной сети высмеял журналистку онлайн-портала Fashionista Александра Мондалек за негативную статью о его бренде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Александра Мондалек, посетившая показ Philipp Plein, написала в портале Fashionista негативную рецензию. В материале говорится, что девушка чувствовала себя "преданной" из-за отмены выступления Канье Уэста.
А также журналистка отметила, что отшитые для шоу вещи еще более разочаровывают, чем "неорганизованный ужин": когда все собрались в месте проведения банкета, оказалось, что сидеть будут только две трети гостей – такие звезды, как Билли Портера, Пэрис Хилтон и другие.
Читайте также: Знаменитый дизайнер публично оскорбил семью Кардашян
Плэйн не замедлил с реакцией и решил унизить Александру на своей странице в Instagram с 1,6 миллионами подписчиков. Немецкий дизайнер нашел архивное фото десятилетней давности журналистки с избыточным весом и начал ее высмеивать за это.
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