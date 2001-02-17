» » Немецкий дизайнер публично высмеял журналистку
Раздел: Культура  
0

Немецкий дизайнер публично высмеял журналистку

Немецкий дизайнер публично высмеял журналисткуДевушка чувствовала себя "преданной".

Знаменитый немецкий дизайнер Филипп Плейн (Philipp Plein) грубо и публично в социальной сети высмеял журналистку онлайн-портала Fashionista Александра Мондалек за негативную статью о его бренде.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Александра Мондалек, посетившая показ Philipp Plein, написала в портале Fashionista негативную рецензию. В материале говорится, что девушка чувствовала себя "преданной" из-за отмены выступления Канье Уэста.

А также журналистка отметила, что отшитые для шоу вещи еще более разочаровывают, чем "неорганизованный ужин": когда все собрались в месте проведения банкета, оказалось, что сидеть будут только две трети гостей – такие звезды, как Билли Портера, Пэрис Хилтон и другие.

Читайте также: Знаменитый дизайнер публично оскорбил семью Кардашян

Плэйн не замедлил с реакцией и решил унизить Александру на своей странице в Instagram с 1,6 миллионами подписчиков. Немецкий дизайнер нашел архивное фото десятилетней давности журналистки с избыточным весом и начал ее высмеивать за это.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Немецкий дизайнер, журналист

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:27 » Автор: Эдгар Букмирза
     378
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх