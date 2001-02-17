Раздел: Культура
Мама Децла назвала причину смерти певца
Внезапная смерть шокировала поклонников Децла.
Мать рэпера Децла (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая рассказала, что стало причиной смерти ее сына. По ее словам, это произошло из-за чрезмерных нагрузок.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В ночь со 2 на 3 февраля в российском Ижевске внезапно умер Децл (настоящее имя – Кирилл Толмацкий). Артисту стало плохо после концерта: сперва он жаловался на боль в руках, после чего случился сердечный приступ. Медики не смогли спасти рэпера, констатировав остановку сердца.
Предполагали даже, что 35-летний рэпер мог употреблять препараты, которые стали причиной остановки сердца. Однако экспертиза уже доказала, что в крови певца не было никаких следов запрещенных веществ.
Мама Кирилла Ирина Толмацкая рассказала в эфире российского "Первого канала" об истинных причинах смерти ее сына.
Читайте также: Эксперты дали предварительное заключение о причине смерти Децла
В беседе с телеведущим Дмитрием Борисовым в программе "Эксклюзив" женщина заявила, что ее сын не мог умереть из-за запрещенных веществ или алкоголя.
Причина смерти – перегрузка. Он за последние полгода написал два альбома. Как-то пожаловался, что рука болела и нога. Он хотел сделать что-то важное, чистое. Не просто писал, а от сердца,– сообщила Ирина.
Мать рэпера Децла (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая рассказала, что стало причиной смерти ее сына. По ее словам, это произошло из-за чрезмерных нагрузок.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В ночь со 2 на 3 февраля в российском Ижевске внезапно умер Децл (настоящее имя – Кирилл Толмацкий). Артисту стало плохо после концерта: сперва он жаловался на боль в руках, после чего случился сердечный приступ. Медики не смогли спасти рэпера, констатировав остановку сердца.
Предполагали даже, что 35-летний рэпер мог употреблять препараты, которые стали причиной остановки сердца. Однако экспертиза уже доказала, что в крови певца не было никаких следов запрещенных веществ.
Мама Кирилла Ирина Толмацкая рассказала в эфире российского "Первого канала" об истинных причинах смерти ее сына.
Читайте также: Эксперты дали предварительное заключение о причине смерти Децла
В беседе с телеведущим Дмитрием Борисовым в программе "Эксклюзив" женщина заявила, что ее сын не мог умереть из-за запрещенных веществ или алкоголя.
Причина смерти – перегрузка. Он за последние полгода написал два альбома. Как-то пожаловался, что рука болела и нога. Он хотел сделать что-то важное, чистое. Не просто писал, а от сердца,– сообщила Ирина.
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