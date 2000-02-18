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Раздел: Культура  
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Наталья Могилевская сменила имидж

Наталья Могилевская сменила имиджНаталья Могилевская после творческого перерыва вернулась на большую сцену.

Популярная певица Наталья Могилевская уже имеет весеннее настроение. Звезда решила сделать сюрприз для поклонников и изменить свою прическу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Наталья Могилевская после творческого перерыва вернулась на большую сцену и активно взялась за свой блог в Instagram. Артистка делится с поклонниками яркими кадрами из будней и рассказывает новости, которые произошли с ней.

Не забыла певица похвастаться и изменениями своего имиджа. Наталья Могилевская показала романтическое весеннее фото с цветами, засветив новую стрижку. Звезда заметно укоротила свои волосы и поинтересовалась у поклонников, идет ли ей такая прическа.

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"Весна – новая стрижка. Вам как больше нравится? Длинные или короткие?" – спросила Наталья Могилевская.
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 Теги: Наталья Могилевская, имидж

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Вчера, 23:52 » Автор: Эдгар Букмирза
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