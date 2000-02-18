Популярный сериал закрыли после 12 лет в эфире

Актеры и создатели сериала огорчили фанатов.



К сожалению и разочарованию всех фанатов известного ситкома "Теория большого взрыва" появились печальные новости. Так, как когда-то в свое время закрытие легендарных "Друзей" загнало миллионную армию поклонников в грусть-печаль, так и "ТБВ" уходит в историю, сообщает



По информации голливудских СМИ, после 12 лет в эфире ситком завершается. Создатели и главные актеры отметили последний день съемок танцевальным флэшмобом. Видео с общим танцем в своем Instagram выложила актриса Кейли Куоко, которая играет Пенни в сериале.



Известно, что 12-й сезон "Теории большого взрыва" станет завершающим для шоу. На днях закончились съемки последнего эпизода. Расставаться с проектом всем его участникам очень грустно. Поэтому актеры устроили танцевальный флешмоб.



Все вместе они станцевали под песню Larger Than Life группы Backstreet Boys. Сама Кейли Куоко прокомментировала, что это может стать ее любимым моментом за все 12 лет совместной работы.



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В флешмобе приняли участие Парсонс (Шелдон Купер), Кунал Найяр (Раджеш Кутраппали), Мелисса Ройс (Бернадетт Ростенковски), Хелберг (Говард Воловиц) и другие. А вот Джонни Галэки, который играет Леонарда Хофстедтера, не смог танцевать из-за травмы ноги.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter К сожалению и разочарованию всех фанатов известного ситкома "Теория большого взрыва" появились печальные новости. Так, как когда-то в свое время закрытие легендарных "Друзей" загнало миллионную армию поклонников в грусть-печаль, так и "ТБВ" уходит в историю, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай По информации голливудских СМИ, после 12 лет в эфире ситком завершается. Создатели и главные актеры отметили последний день съемок танцевальным флэшмобом. Видео с общим танцем в своем Instagram выложила актриса Кейли Куоко, которая играет Пенни в сериале.Известно, что 12-й сезон "Теории большого взрыва" станет завершающим для шоу. На днях закончились съемки последнего эпизода. Расставаться с проектом всем его участникам очень грустно. Поэтому актеры устроили танцевальный флешмоб.Все вместе они станцевали под песню Larger Than Life группы Backstreet Boys. Сама Кейли Куоко прокомментировала, что это может стать ее любимым моментом за все 12 лет совместной работы.В флешмобе приняли участие Парсонс (Шелдон Купер), Кунал Найяр (Раджеш Кутраппали), Мелисса Ройс (Бернадетт Ростенковски), Хелберг (Говард Воловиц) и другие. А вот Джонни Галэки, который играет Леонарда Хофстедтера, не смог танцевать из-за травмы ноги.





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