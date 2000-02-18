Раздел: Культура
Владимир Зеленский снова показал свою супругу
Елена категорически отказывается против публикации фото в соцсетях.
Поклонницы украинского артиста уже давно активно интересуются тем, как же выглядит его любимая женщина. Однако, Владимир Зеленский тщательно оберегает свою личную жизнь, практически никогда не публикуя совместные фото со своей женой Еленой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Кроме того, артист признается, что и сама жена строго запрещает ему публиковать в своих микроблогах ее снимки.
Однако, увидеть как выглядеть таинственная Елена Зеленская все-же можно, достаточно лишь немного внимательнее полистать страничку ее знаменитого мужа в Instagram.
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Владимир и Елена поженились в 2003 году, а вот знакомы супруги еще со школы: они учились в параллельных классах. К слову, Елена Зеленская является автором Студии "Квартал 95". Супруги воспитывают двоих детей: 13-летнюю Александру и 4-летнего Кирилла.
Поклонницы украинского артиста уже давно активно интересуются тем, как же выглядит его любимая женщина. Однако, Владимир Зеленский тщательно оберегает свою личную жизнь, практически никогда не публикуя совместные фото со своей женой Еленой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Кроме того, артист признается, что и сама жена строго запрещает ему публиковать в своих микроблогах ее снимки.
Однако, увидеть как выглядеть таинственная Елена Зеленская все-же можно, достаточно лишь немного внимательнее полистать страничку ее знаменитого мужа в Instagram.
Читайте также: Супруга Джастина Бибера поделилась переживаниями о свадьбе
Владимир и Елена поженились в 2003 году, а вот знакомы супруги еще со школы: они учились в параллельных классах. К слову, Елена Зеленская является автором Студии "Квартал 95". Супруги воспитывают двоих детей: 13-летнюю Александру и 4-летнего Кирилла.
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