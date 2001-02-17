Раздел: Культура
В бразильском Vogue разгорелся скандал из-за фотографии
Редактора заподозрили в поддержке рабства.
Главный редактор Vogue в Бразилии Доната Мейреллес уволилась с должности после скандальных фото с вечеринки в «рабской» тематике, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На снимке Мейреллес сфотографировалась на кресле в виде трона в окружении афроамериканских женщин в белых одеждах. В соцсетях это фото сравнили со старинными снимками эпохи рабовладельчества, и многие отметили сходство.
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Мейреллес сначала извинилась и отрицала, что тематика вечеринки и снимки связаны с рабством, но позже все же решила уволиться из Vogue.
Главный редактор Vogue в Бразилии Доната Мейреллес уволилась с должности после скандальных фото с вечеринки в «рабской» тематике, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На снимке Мейреллес сфотографировалась на кресле в виде трона в окружении афроамериканских женщин в белых одеждах. В соцсетях это фото сравнили со старинными снимками эпохи рабовладельчества, и многие отметили сходство.
Читайте также: Популярный сериал закрыли после 12 лет в эфире
Мейреллес сначала извинилась и отрицала, что тематика вечеринки и снимки связаны с рабством, но позже все же решила уволиться из Vogue.
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