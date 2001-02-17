Раздел: Культура
"Приключения Паддингтона" получат продолжение в виде сериала
В мире должно быть больше медведей.
Кинокомпания Studiocanal совместно с каналом Nickelodeon разрабатывает телеадаптацию франшизы «Приключения Паддингтона», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Сериал будет рассчитан на детей дошкольного возраста. Каждый эпизод будет открываться письмами Паддингтона к своей тетушке, в которых он расскажет о своих приключениях.
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Бен Уишоу вернется к озвучиванию медвежонка.
Кинокомпания Studiocanal совместно с каналом Nickelodeon разрабатывает телеадаптацию франшизы «Приключения Паддингтона», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Сериал будет рассчитан на детей дошкольного возраста. Каждый эпизод будет открываться письмами Паддингтона к своей тетушке, в которых он расскажет о своих приключениях.
Читайте также: Популярный сериал закрыли после 12 лет в эфире
Бен Уишоу вернется к озвучиванию медвежонка.
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