» » "Приключения Паддингтона" получат продолжение в виде сериала
Раздел: Культура  
0

"Приключения Паддингтона" получат продолжение в виде сериала

"Приключения Паддингтона" получат продолжение в виде сериала В мире должно быть больше медведей.

Кинокомпания Studiocanal совместно с каналом Nickelodeon разрабатывает телеадаптацию франшизы «Приключения Паддингтона», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Сериал будет рассчитан на детей дошкольного возраста. Каждый эпизод будет открываться письмами Паддингтона к своей тетушке, в которых он расскажет о своих приключениях.

Читайте также: Популярный сериал закрыли после 12 лет в эфире

Бен Уишоу вернется к озвучиванию медвежонка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Приключения Паддингтона, сериал

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
     188
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх