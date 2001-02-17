Раздел: Культура
Селена Гомес заметно поправилась
Актриса поделилась пляжными снимками в соцсети.
Селена Гомес сильно поправилась из-за проблем со здоровьем. Сейчас певица старается избавиться от лишних килограммов, но пока не вернула прежние формы. Несмотря на это, звезда чувствует себя уверенно в купальнике, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Осенью прошлого года 26-летняя Селена Гомес попала в рехаб из-за сильнейшего эмоционального срыва. За три месяца пребывания в клинике певица набрала вес.
Не все поклонники пришли в восторг от новых форм звезды - да и сама Селена вскоре взялась за похудение и в короткие сроки заметно постройнела.
Несмотря на то, что фигура Гомес еще далека от идеала, девушка не постеснялась показать пляжные фотографии фолловерам своего аккаунта в Инстаграме.
Располневшая Селена Гомес не стесняется позировать в бикини рядом с худыми подругами
12 февраля в микроблоге Селены появились ее снимки в белом купальнике. На фото звезда позирует вместе с друзьями. «Моя лучшая подруга выходит замуж, и мы празднуем это!» - рассказала подписчикам знаменитость.
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Интересно, что Селена Гомес сделала ставку на бикини с завышенной талией, а не на слитный купальник. Большинство поклонников поддержали певицу и заявили, что она отлично выглядит.
Селена Гомес сильно поправилась из-за проблем со здоровьем. Сейчас певица старается избавиться от лишних килограммов, но пока не вернула прежние формы. Несмотря на это, звезда чувствует себя уверенно в купальнике, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Осенью прошлого года 26-летняя Селена Гомес попала в рехаб из-за сильнейшего эмоционального срыва. За три месяца пребывания в клинике певица набрала вес.
Не все поклонники пришли в восторг от новых форм звезды - да и сама Селена вскоре взялась за похудение и в короткие сроки заметно постройнела.
Несмотря на то, что фигура Гомес еще далека от идеала, девушка не постеснялась показать пляжные фотографии фолловерам своего аккаунта в Инстаграме.
Располневшая Селена Гомес не стесняется позировать в бикини рядом с худыми подругами
12 февраля в микроблоге Селены появились ее снимки в белом купальнике. На фото звезда позирует вместе с друзьями. «Моя лучшая подруга выходит замуж, и мы празднуем это!» - рассказала подписчикам знаменитость.
Читайте также: "Приключения Паддингтона" получат продолжение в виде сериала
Интересно, что Селена Гомес сделала ставку на бикини с завышенной талией, а не на слитный купальник. Большинство поклонников поддержали певицу и заявили, что она отлично выглядит.
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