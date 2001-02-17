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Раздел: Культура  
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Ольга Фреймут сходила в ресторан со старшей дочерью

Ольга Фреймут сходила в ресторан со старшей дочерьюВедущая трогательно поздравила дочь с днем рождения.

Известная телеведущая Оля Фреймут умилила сеть фото с подросшей дочерью Златой, которой исполнилось 13 лет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Мать трогательно поздравила ее с днем рождения, опубликовав несколько семейных фото. На одном из них она позирует вместе со Златой в ресторане. Обе нарядно одеты, в красивых платьях, с прическами и макияжем.

В комментариях под фото в сети подписчики отметили сходство мамы и дочери.

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Также они отмечают, что 13-летняя девочка выглядит гораздо старше. Кстати, на своей страничке в сети Злата позирует в ярком макияже. Она пробует себя в качестве модели, владеет брендом одежды и увлекается хип-хопом.

Ольга Фреймут сходила в ресторан со старшей дочерью
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 Теги: Ольга Фреймут, Злата Митчелл, день рождения

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