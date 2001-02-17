Раздел: Культура
Ольга Фреймут сходила в ресторан со старшей дочерью
Ведущая трогательно поздравила дочь с днем рождения.
Известная телеведущая Оля Фреймут умилила сеть фото с подросшей дочерью Златой, которой исполнилось 13 лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Мать трогательно поздравила ее с днем рождения, опубликовав несколько семейных фото. На одном из них она позирует вместе со Златой в ресторане. Обе нарядно одеты, в красивых платьях, с прическами и макияжем.
В комментариях под фото в сети подписчики отметили сходство мамы и дочери.
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Также они отмечают, что 13-летняя девочка выглядит гораздо старше. Кстати, на своей страничке в сети Злата позирует в ярком макияже. Она пробует себя в качестве модели, владеет брендом одежды и увлекается хип-хопом.
Известная телеведущая Оля Фреймут умилила сеть фото с подросшей дочерью Златой, которой исполнилось 13 лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Мать трогательно поздравила ее с днем рождения, опубликовав несколько семейных фото. На одном из них она позирует вместе со Златой в ресторане. Обе нарядно одеты, в красивых платьях, с прическами и макияжем.
В комментариях под фото в сети подписчики отметили сходство мамы и дочери.
Читайте также: Леся Никитюк показала, как выглядит в повседневной жизни
Также они отмечают, что 13-летняя девочка выглядит гораздо старше. Кстати, на своей страничке в сети Злата позирует в ярком макияже. Она пробует себя в качестве модели, владеет брендом одежды и увлекается хип-хопом.
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