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Раздел: Культура  
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Вся в бабочках: украинская певица похвасталась фигурой в нюдовом боди

Вся в бабочках: украинская певица похвасталась фигурой в нюдовом бодиПевица поделилась эффектными снимками.

Даша Астафьева снялась в новой фотосессии. Звезда поделилась с подписчиками снимками, которые были сделаны в ботаническом саду.

Автором фотосессии выступила фотограф Марта Сирко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.

Позировала Даша в откровенных боди черного и телесного цветов.

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Подписчики осыпали свою любимицу многочисленными комплиментами и лайками.

Вся в бабочках: украинская певица похвасталась фигурой в нюдовом боди
Вся в бабочках: украинская певица похвасталась фигурой в нюдовом боди
Вся в бабочках: украинская певица похвасталась фигурой в нюдовом боди
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 Теги: Даша Астафьева, откровенные фото

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