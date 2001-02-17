Раздел: Культура
Вся в бабочках: украинская певица похвасталась фигурой в нюдовом боди
Певица поделилась эффектными снимками.
Даша Астафьева снялась в новой фотосессии. Звезда поделилась с подписчиками снимками, которые были сделаны в ботаническом саду.
Автором фотосессии выступила фотограф Марта Сирко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.
Позировала Даша в откровенных боди черного и телесного цветов.
Читайте также: Победитель "Танцев со звездами" впервые показал дочь
Подписчики осыпали свою любимицу многочисленными комплиментами и лайками.
Даша Астафьева снялась в новой фотосессии. Звезда поделилась с подписчиками снимками, которые были сделаны в ботаническом саду.
Автором фотосессии выступила фотограф Марта Сирко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.
Позировала Даша в откровенных боди черного и телесного цветов.
Читайте также: Победитель "Танцев со звездами" впервые показал дочь
Подписчики осыпали свою любимицу многочисленными комплиментами и лайками.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий