Вся в бабочках: украинская певица похвасталась фигурой в нюдовом боди

Певица поделилась эффектными снимками.



Даша Астафьева снялась в новой фотосессии. Звезда поделилась с подписчиками снимками, которые были сделаны в ботаническом саду.



Автором фотосессии выступила фотограф Марта Сирко, сообщает



Позировала Даша в откровенных боди черного и телесного цветов.



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Подписчики осыпали свою любимицу многочисленными комплиментами и лайками.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Даша Астафьева снялась в новой фотосессии. Звезда поделилась с подписчиками снимками, которые были сделаны в ботаническом саду.Автором фотосессии выступила фотограф Марта Сирко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka Позировала Даша в откровенных боди черного и телесного цветов.Подписчики осыпали свою любимицу многочисленными комплиментами и лайками.





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