Раздел: Культура
Внучка Ротару в модном аутфите прогулялась по улицам Парижа
Соня Евдокименко гуляет по Городу всех влюбленных.
Последние несколько дней Соня Евдокименко радует подписчиков снимками из Парижа.
Фолловеры предполагают, что в Городе всех влюбленных новоиспеченная певица записывает свою дебютный клип, пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.
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Соня делится с подписчиками эффектными снимками, посещает местные достопримечательности и демонстрирует стильные аутфиты, а фанаты неустанно осыпают внучку Софии Ротару комплиментами.
Последние несколько дней Соня Евдокименко радует подписчиков снимками из Парижа.
Фолловеры предполагают, что в Городе всех влюбленных новоиспеченная певица записывает свою дебютный клип, пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.
Читайте также: Лилия Ребрик показала, как купает младшую дочь
Соня делится с подписчиками эффектными снимками, посещает местные достопримечательности и демонстрирует стильные аутфиты, а фанаты неустанно осыпают внучку Софии Ротару комплиментами.
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