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Раздел: Культура  
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Внучка Ротару в модном аутфите прогулялась по улицам Парижа

Внучка Ротару в модном аутфите прогулялась по улицам ПарижаСоня Евдокименко гуляет по Городу всех влюбленных.

Последние несколько дней Соня Евдокименко радует подписчиков снимками из Парижа.

Фолловеры предполагают, что в Городе всех влюбленных новоиспеченная певица записывает свою дебютный клип, пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.

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Соня делится с подписчиками эффектными снимками, посещает местные достопримечательности и демонстрирует стильные аутфиты, а фанаты неустанно осыпают внучку Софии Ротару комплиментами.

Внучка Ротару в модном аутфите прогулялась по улицам Парижа
Внучка Ротару в модном аутфите прогулялась по улицам Парижа
Внучка Ротару в модном аутфите прогулялась по улицам Парижа
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 Теги: Соня Евдокименко, внучка Ротару, Париж

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Сегодня, 17:53 » Автор: Ирина Шевченко
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