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Раздел: Культура  
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Майли Сайрус рассмешила сеть сумасшедшими фото

Майли Сайрус рассмешила сеть сумасшедшими фото Новая серия фотографий получилась самой забавной.

Американская поп-исполнительница Майли Сайрус продолжает поражать забавными снимками со своей тайной свадьбы с Лиамом Хемсвортом, которая состоялась 23 декабря 2018 года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Своеобразный бэкстейдж тайной свадьбы Майли опубликовала на своей странице в Instagram.

Свадебные снимки Сайрус дополнила забавными подписями.

Майли: "Вы всегда можете найти меня босиком на полу, играющей с моими щенками... Даже на моей свадьбе".

Майли: "Лучшая часть из того, чтобы быть невестой... пропустить шведский стол".

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Майли: "Мама сказала мне, что этот букет я должна держать в руках ради традиции... не есть его... не курить... Я все равно это сделала. Извини, мама".

Майли Сайрус рассмешила сеть сумасшедшими фото
Майли Сайрус рассмешила сеть сумасшедшими фото
Майли Сайрус рассмешила сеть сумасшедшими фото
Майли Сайрус рассмешила сеть сумасшедшими фото
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 Теги: Майли Сайрус, фото, сеть

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