Раздел: Культура
Майли Сайрус рассмешила сеть сумасшедшими фото
Новая серия фотографий получилась самой забавной.
Американская поп-исполнительница Майли Сайрус продолжает поражать забавными снимками со своей тайной свадьбы с Лиамом Хемсвортом, которая состоялась 23 декабря 2018 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Своеобразный бэкстейдж тайной свадьбы Майли опубликовала на своей странице в Instagram.
Свадебные снимки Сайрус дополнила забавными подписями.
Майли: "Вы всегда можете найти меня босиком на полу, играющей с моими щенками... Даже на моей свадьбе".
Майли: "Лучшая часть из того, чтобы быть невестой... пропустить шведский стол".
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Майли: "Мама сказала мне, что этот букет я должна держать в руках ради традиции... не есть его... не курить... Я все равно это сделала. Извини, мама".
Американская поп-исполнительница Майли Сайрус продолжает поражать забавными снимками со своей тайной свадьбы с Лиамом Хемсвортом, которая состоялась 23 декабря 2018 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Своеобразный бэкстейдж тайной свадьбы Майли опубликовала на своей странице в Instagram.
Свадебные снимки Сайрус дополнила забавными подписями.
Майли: "Вы всегда можете найти меня босиком на полу, играющей с моими щенками... Даже на моей свадьбе".
Майли: "Лучшая часть из того, чтобы быть невестой... пропустить шведский стол".
Читайте также: Майли Сайрус дала волю своим эмоциям
Майли: "Мама сказала мне, что этот букет я должна держать в руках ради традиции... не есть его... не курить... Я все равно это сделала. Извини, мама".
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