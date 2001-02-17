Раздел: Культура
Ким Кардашян показала трогательное фото детей
На снимке позируют 5-летняя Норт Уэст и годовалая Чикаго.
Светская львица и мама троих детей Ким Кардашян показала поклонникам в социальных сетях милые фото своих дочерей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Новое забавное фото Ким опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке позируют 5-летняя Норт Уэст и годовалая Чикаго, родившаяся от суррогатной матери. Добавим, что звездная парочка Кардашян и ее муж Канье Уэст воспитывают еще третьего ребенка – 3-летнего мальчика Сэйнта.
"Мои девочки", – лаконично подписала фотографию звезда социальных сетей.
Что интересно, Ким и Канье ожидают появление четвертого ребенка с помощью суррогатной матери. Беременность была бы опасна для здоровья звезды, так с прошлого раза у пары остался замороженный эмбрион.
Читайте также: Ким Кардашян выложила трогательное фото с детьми
Появление мальчика запланировано на май этого года. Как информируют инсайдеры, Ким "всегда хотела четверых детей".
Светская львица и мама троих детей Ким Кардашян показала поклонникам в социальных сетях милые фото своих дочерей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Новое забавное фото Ким опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке позируют 5-летняя Норт Уэст и годовалая Чикаго, родившаяся от суррогатной матери. Добавим, что звездная парочка Кардашян и ее муж Канье Уэст воспитывают еще третьего ребенка – 3-летнего мальчика Сэйнта.
"Мои девочки", – лаконично подписала фотографию звезда социальных сетей.
Что интересно, Ким и Канье ожидают появление четвертого ребенка с помощью суррогатной матери. Беременность была бы опасна для здоровья звезды, так с прошлого раза у пары остался замороженный эмбрион.
Читайте также: Ким Кардашян выложила трогательное фото с детьми
Появление мальчика запланировано на май этого года. Как информируют инсайдеры, Ким "всегда хотела четверых детей".
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