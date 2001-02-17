» » Ким Кардашян показала трогательное фото детей
Раздел: Культура  
0

Ким Кардашян показала трогательное фото детей

Ким Кардашян показала трогательное фото детей На снимке позируют 5-летняя Норт Уэст и годовалая Чикаго.

Светская львица и мама троих детей Ким Кардашян показала поклонникам в социальных сетях милые фото своих дочерей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Новое забавное фото Ким опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке позируют 5-летняя Норт Уэст и годовалая Чикаго, родившаяся от суррогатной матери. Добавим, что звездная парочка Кардашян и ее муж Канье Уэст воспитывают еще третьего ребенка – 3-летнего мальчика Сэйнта.

"Мои девочки", – лаконично подписала фотографию звезда социальных сетей.

Что интересно, Ким и Канье ожидают появление четвертого ребенка с помощью суррогатной матери. Беременность была бы опасна для здоровья звезды, так с прошлого раза у пары остался замороженный эмбрион.

Читайте также: Ким Кардашян выложила трогательное фото с детьми

Появление мальчика запланировано на май этого года. Как информируют инсайдеры, Ким "всегда хотела четверых детей".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ким Кардашян, фото, дети

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:02 » Автор: Эдгар Букмирза
     136
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх