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Раздел: Культура  
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Кириленко резко высказался об участии Украины в Евровидении

Кириленко резко высказался об участии Украины в ЕвровиденииНесколько участников Нацотбора до Евровидения-2019 признались в том, что недавно гастролировали в России.

Артисты, которые гастролируют в России и собираются делать это в дальнейшем, не должны представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Такого мнения придерживается вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России да еще и демонстративно собирается делать это и дальше, то лучше вообще туда не ехать никому. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация,– написал политик в своем Twitter.

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Отметим, что несколько участников Нацотбора до Евровидения-2019 признались в том, что недавно гастролировали в России. Так, вокалистка группы YUKO вообще объяснила свои действия тем, что "выступала дома", потому что является гражданкой России.


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 Теги: Кириленко, Украина, Евровидение

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