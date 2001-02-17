Раздел: Культура
Кириленко резко высказался об участии Украины в Евровидении
Несколько участников Нацотбора до Евровидения-2019 признались в том, что недавно гастролировали в России.
Артисты, которые гастролируют в России и собираются делать это в дальнейшем, не должны представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Такого мнения придерживается вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.
Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России да еще и демонстративно собирается делать это и дальше, то лучше вообще туда не ехать никому. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация,– написал политик в своем Twitter.
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Отметим, что несколько участников Нацотбора до Евровидения-2019 признались в том, что недавно гастролировали в России. Так, вокалистка группы YUKO вообще объяснила свои действия тем, что "выступала дома", потому что является гражданкой России.
Артисты, которые гастролируют в России и собираются делать это в дальнейшем, не должны представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Такого мнения придерживается вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.
Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России да еще и демонстративно собирается делать это и дальше, то лучше вообще туда не ехать никому. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация,– написал политик в своем Twitter.
Читайте также: Известный российский певец неожиданно высказался о «Евровидении» в Киеве
Отметим, что несколько участников Нацотбора до Евровидения-2019 признались в том, что недавно гастролировали в России. Так, вокалистка группы YUKO вообще объяснила свои действия тем, что "выступала дома", потому что является гражданкой России.
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