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Раздел: Культура  
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Дорофеева взволновала сеть новым образом

Дорофеева взволновала сеть новым образомПоклонники певицы оценили ее новый образ.

Популярная певица Надя Дорофеева порадовала своих поклонников весенним образом. Артистка выставила новую фотографию на своей странице в Instagram.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

На фотографии Надя парит в воздухе в порванных синих джинсах, белых кроссовках, кремовой толстовке и белой курточке.

Поклонники певицы оценили ее новый образ и оставили восторженные комментарии.

"Ты супер", - написала пользователь сети.

"Милашка", - отметила zaisan_kh.

"Надя, ты просто красавица", - прокомментировала l_e_r_a.101.

"Ух, какая красотка",- написала _facts_dodo_.

"По последним данным хочу объявить, что Надя самая стильная на планете", - отметила _v_a_l_e_r_i_a_l_e_r_a_.

"Неотразимая красотка", - написала mariia_martseniuk.

"Очень мило. Надя всегда супер", - прокомментировала malyshka.iulia.

"А, я умерла от этой красотки", - отметила svremiai.

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"Классно выглядишь, мне нравиться, уважаю и ценю, поддерживаю", - написала kuban334.

"Надя, ты самая лучшая. Ты меня вдохновляешь. Я тебя очень сильно люблю. Ценю твое старание. И желаю по больше отдыха",- прокомментировала _brovary_fk_vis_.
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 Теги: Дорофеева, образ

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Вчера, 23:40 » Автор: Эдгар Букмирза
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