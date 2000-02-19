Раздел: Культура
Полицейские едва не застрелили рэпера 50 Cent
Соответствующее распоряжение дал офицер полиции.
43-летний рэпер 50 Cent, который в жизни уже переживал огнестрельные ранения, снова оказался втянут в скандал с покушением на свою жизнь. На этот раз убить "фифти" было якобы приказано нью-йоркским копам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на voiceshowbiz.com.
Офицер полиции Эмануэль Гонсалес приказал подчиненным "стрелять на поражение в 50 Cent" в июне прошлого года во время переговоров по рации с коллегами, когда рэпер должен был посетить боксерский поединок в Бронксе.
Сам Кертис Джексон (настоящее имя рэпера) прокомментировал эти новости, заявив, что относится к подобным угрозам очень серьезно и уже проводит консультации с юристами.
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В своем Instagram рэпер опубликовал фотографию копа с подписью NYNOTSAFE - "Нью-Йорк опасен".
43-летний рэпер 50 Cent, который в жизни уже переживал огнестрельные ранения, снова оказался втянут в скандал с покушением на свою жизнь. На этот раз убить "фифти" было якобы приказано нью-йоркским копам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на voiceshowbiz.com.
Офицер полиции Эмануэль Гонсалес приказал подчиненным "стрелять на поражение в 50 Cent" в июне прошлого года во время переговоров по рации с коллегами, когда рэпер должен был посетить боксерский поединок в Бронксе.
Сам Кертис Джексон (настоящее имя рэпера) прокомментировал эти новости, заявив, что относится к подобным угрозам очень серьезно и уже проводит консультации с юристами.
Читайте также: Селена Гомес заметно поправилась
В своем Instagram рэпер опубликовал фотографию копа с подписью NYNOTSAFE - "Нью-Йорк опасен".
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