» » Полицейские едва не застрелили рэпера 50 Cent
Раздел: Культура  
0

Полицейские едва не застрелили рэпера 50 Cent

Полицейские едва не застрелили рэпера 50 Cent Соответствующее распоряжение дал офицер полиции.

43-летний рэпер 50 Cent, который в жизни уже переживал огнестрельные ранения, снова оказался втянут в скандал с покушением на свою жизнь. На этот раз убить "фифти" было якобы приказано нью-йоркским копам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на voiceshowbiz.com.

Офицер полиции Эмануэль Гонсалес приказал подчиненным "стрелять на поражение в 50 Cent" в июне прошлого года во время переговоров по рации с коллегами, когда рэпер должен был посетить боксерский поединок в Бронксе.

Сам Кертис Джексон (настоящее имя рэпера) прокомментировал эти новости, заявив, что относится к подобным угрозам очень серьезно и уже проводит консультации с юристами.

Читайте также: Селена Гомес заметно поправилась

В своем Instagram рэпер опубликовал фотографию копа с подписью NYNOTSAFE - "Нью-Йорк опасен".

Полицейские едва не застрелили рэпера 50 Cent
Полицейские едва не застрелили рэпера 50 Cent
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: 50 Cent, покушение

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
     325
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх