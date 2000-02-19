Раздел: Культура
Леди Гага продолжает изменять свое тело
32-летняя певица украсила свое тело двумя новыми татуировками.
Одна из новых татуировок певицы представляет собой несколько нот на нотном стане. Ее Леди Гага решила набить на внутренней стороне руки чуть ниже локтя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Вторую татуировку она сделала в День святого Валентина. Певица набила себе розу с шипами на позвоночнике от шеи до середины спины и добавила подпись: «Жизнь - роза».
Леди Гага также показала в Stories все свои татуировки на спине и своего тату-мастера, с которым позировала в бикини. Стоит отметить, что недавно появились слухи о расставании звезды с бойфрендом, 50-летним агентом Кристианом Карино. В 2017-м мужчина сделал предложение любимой, но до свадьбы до сих пор дело так и не дошло.
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По сообщениям инсайдера, влюбленные расстались несколько недель назад. На прошедшей церемонии «Грэмми» Леди Гага появилась одна, а с ее пальца пропало кольцо стоимостью 400 тысяч долларов. Кроме этого, певица отписалась от Карино в Instagram, однако сам мужчина этого пока не сделал.
Одна из новых татуировок певицы представляет собой несколько нот на нотном стане. Ее Леди Гага решила набить на внутренней стороне руки чуть ниже локтя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Вторую татуировку она сделала в День святого Валентина. Певица набила себе розу с шипами на позвоночнике от шеи до середины спины и добавила подпись: «Жизнь - роза».
Леди Гага также показала в Stories все свои татуировки на спине и своего тату-мастера, с которым позировала в бикини. Стоит отметить, что недавно появились слухи о расставании звезды с бойфрендом, 50-летним агентом Кристианом Карино. В 2017-м мужчина сделал предложение любимой, но до свадьбы до сих пор дело так и не дошло.
Читайте также: Селена Гомес заметно поправилась
По сообщениям инсайдера, влюбленные расстались несколько недель назад. На прошедшей церемонии «Грэмми» Леди Гага появилась одна, а с ее пальца пропало кольцо стоимостью 400 тысяч долларов. Кроме этого, певица отписалась от Карино в Instagram, однако сам мужчина этого пока не сделал.
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