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Раздел: Культура  
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Анджелину Джоли сфотографировали на прогулке с дочерью

Анджелину Джоли сфотографировали на прогулке с дочерью Актриса была одета в черное.

В последнее время Анджелина Джоли на фотографиях папарацци выглядит ну очень счастливой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

В субботу актриса гуляла с сыном Паксом по Калифорнии, а вчера звезда провела день с дочкой.

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Фотографы заметили Энджи с Вивьен во время шопинга в пригороде Лос-Анджелеса: актриса была вновь в черном.

Анджелину Джоли сфотографировали на прогулке с дочерью
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 Теги: Анджелина Джоли, дочь

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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