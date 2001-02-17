Раздел: Культура
Анджелину Джоли сфотографировали на прогулке с дочерью
Актриса была одета в черное.
В последнее время Анджелина Джоли на фотографиях папарацци выглядит ну очень счастливой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
В субботу актриса гуляла с сыном Паксом по Калифорнии, а вчера звезда провела день с дочкой.
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Фотографы заметили Энджи с Вивьен во время шопинга в пригороде Лос-Анджелеса: актриса была вновь в черном.
В последнее время Анджелина Джоли на фотографиях папарацци выглядит ну очень счастливой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
В субботу актриса гуляла с сыном Паксом по Калифорнии, а вчера звезда провела день с дочкой.
Читайте также: Орландо Блум оконфузился из-за кольца
Фотографы заметили Энджи с Вивьен во время шопинга в пригороде Лос-Анджелеса: актриса была вновь в черном.
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