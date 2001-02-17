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Уилл Смит назвал причины отказа от съемок в "Матрице"

Уилл Смит назвал причины отказа от съемок в "Матрице" Актер вспомнил прошлое в своем видеоблоге.

Лана и Лилли Вачовски когда-то предлагали Уиллу Смиту роль Нео в «Матрице», но актер отказался, выбрав другой проект - научно-фантастический вестерн режиссера Барри Зонненфельда, который стал провалом и получил 6 антинаград «Золотая малина», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

В своем Youtube-блоге актер рассказал, что в те времена он был на волне популярности после успеха фильмов «Плохие парни», «День независимости» и «Люди в черном», а Вачовски не были известны и имели за плечами всего одну режиссерскую работу.

Со слов Смита, режиссеры презентовали свой проект вот так: «Чувак, прикинь, ты дерешься, а потом прыгаешь и зависаешь в середине прыжка. Все это в формате 360, тебя видят со всех сторон. А мы придумаем камеры, которые позволят увидеть со всех сторон, как ты перестал прыгать и завис… В общем, я снялся в «Диком, диком Западе»».

Смит говорит, что не гордится своим решением отказаться от «Матрицы» и не испытывает гордости по поводу «Дикого, дикого Запада». Актер также отметил, что, согласись он сняться, точно испортил бы фильм.

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«Киану был идеален на эту роль. Лоренс Фишберн был идеален. Если бы я согласился, Морфеус не был бы черным. Они приглядывались к Вэлу Килмеру. Я должен был стать Нео, а Вэл Килмер - Морфеус. И я бы, скорее всего, испортил бы «Матрицу». Так что я сделал всем одолжение», - заявил актер.
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 Теги: Уилл Смит, матрица

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