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Раздел: Культура  
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Оксана Байрак планирует стать мамой

Оксана Байрак планирует стать мамой Звезда отважилась на рождение первенца в 55 лет.

Накануне праздника знаменитость поделилась в интервью с журналистами неожиданной, но очень приятной новостью. Как оказалось, Оксана в этом году планирует впервые стать мамой. Женщина мечтает о доченьке, имя для которой она уже давно выбрала, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukr-media.biz.

«В этом году хочу родить ребенка. Я уже решительно настроена. В моей новой квартире, где сейчас заканчивается ремонт, есть детская комната и детская ванная. Молю Господа, чтобы в этом году у меня появилась моя Лиза», – призналась Оксана Байрак.

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О своей личной жизни режиссер говорить не любит. Известно, что нее есть любимый человек Георгий, но пока что Оксана официально не замужем. К сожалению, много о своей личной жизни Байрак говорить не любит.
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 Теги: Оксана Байрак, ребенок

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