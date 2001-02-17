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Раздел: Культура  
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KAZKA ответила на критику выступления на нацотборе Евровидения-2019

KAZKA ответила на критику выступления на нацотборе Евровидения-2019Группа сделала заявление.

В Киеве состоялся второй полуфинал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.

По результатам голосования членов жюри и зрителей, в финал прошли Freedom Jazz (16 баллов), KAZKA (12) и ANNA MARIA (12).Интересно, что фавориты Нацотбора группа KAZKA получила от зрителей 5 баллов (максимальная оценка 8), а от судей - 7. У многих остались вопросы касательно пения солистки Александры Зарицкой вживую.

"Вынужден констатировать тот факт, что проблемы с живым исполнением, которые возникли у KAZKA в прошлом Нацотборе, по-прежнему актуальны. Тут скорее дело не только в интонировании, но и в волнении на сцене", - отметил судья Нацотбора Евгений Филатов.

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На странице в Instagram коллектив сделал официальное заявление. "Мы хотим сказать спасибо вам! Нашей прекрасной команде! Всем, кто принимал участие в работе над номером. Вы настоящие профессионалы, работать с вами - одно удовольствие! Членам жюри за поддержку и объективность! За все приятные слова и конструктивную критику. Конечно, нашим преданным слушателям - нашим верным друзьям. Без вас это все было бы бесполезным. Обожаем! Вы лучшие! Претендовать на то, чтобы выступать от имени всей страны - это большая ответственность! Мы не боимся признавать свои слабости. Нам есть над чем работать и куда совершенствоваться. Мы понимаем, что общество (как фанаты, так и те, кто не желают нам удачи) будут каждую нашу ошибку рассматривать под микроскопом. Это нормально, ведь здоровая критика дает толчок становиться лучшим! К сожалению, мы также заметили попытки задействовать грязные методы борьбы в Нацотборе 2019 года. Но главное - это поддержка наших слушателей, которую мы ощущаем каждый день! Мы верим в себя, в свою команду, в своего зрителя и в ту музыку, которую играем", - говорится в сообщении.
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 Теги: Евровидение-2019, национальный отбор, критика, KAZKA

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Сегодня, 09:08 » Автор: Алена Шимко
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