Раздел: Культура
Тина Кароль поделилась семейным снимком
Певица показала сына.
Тина Кароль и сама весьма активно ведет свою странице в Instagram, но ее поклонники делают это еще интереснее, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На фан-странице певицы в Сети можно найти много ее личных снимков, в том числе и семейных. Вот на днях поклонники поделились фото, где Тина запечатлена вместе со своим 10-летним сыном Вениамином. Подпись к фото гласит:
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"В жизни каждой девушки одно из ключевых и важных событий - это рождение ребенка! Драгоценного, долгожданного чада! Желаю здоровья вам и возможности, чтобы познать это счастье - таинство материнства!"
Тина Кароль и сама весьма активно ведет свою странице в Instagram, но ее поклонники делают это еще интереснее, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На фан-странице певицы в Сети можно найти много ее личных снимков, в том числе и семейных. Вот на днях поклонники поделились фото, где Тина запечатлена вместе со своим 10-летним сыном Вениамином. Подпись к фото гласит:
Читайте также: Тина Кароль поделилась редким семейным снимком
"В жизни каждой девушки одно из ключевых и важных событий - это рождение ребенка! Драгоценного, долгожданного чада! Желаю здоровья вам и возможности, чтобы познать это счастье - таинство материнства!"
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