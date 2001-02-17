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Раздел: Культура  
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Тина Кароль поделилась семейным снимком

Тина Кароль поделилась семейным снимкомПевица показала сына.

Тина Кароль и сама весьма активно ведет свою странице в Instagram, но ее поклонники делают это еще интереснее, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

На фан-странице певицы в Сети можно найти много ее личных снимков, в том числе и семейных. Вот на днях поклонники поделились фото, где Тина запечатлена вместе со своим 10-летним сыном Вениамином. Подпись к фото гласит:

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"В жизни каждой девушки одно из ключевых и важных событий - это рождение ребенка! Драгоценного, долгожданного чада! Желаю здоровья вам и возможности, чтобы познать это счастье - таинство материнства!"

Тина Кароль поделилась семейным снимком
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 Теги: Тина Кароль, фото, сын

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