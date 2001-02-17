Раздел: Культура
Юрий Горбунов и Катя Осадчая трогательно поздравили сына
Снимок всей семьей.
Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу бизнеса. У супругов есть сын Иван, который нередко появляется в Instagram у Юрия. Правда лица малыша обычно на снимках не увидать. Наверное, родители ждут, когда он достаточно подрастет, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
А сегодня, 19 февраля, счастливое семейство отмечает второй день рождения Ивана. Юрий Горбунов и Катя Осадчая опубликовали на своих страницах в Instagram идентичный снимок всей семьей. На нем телеведущие запечатлены с сыном на руках. Все одеты в черные брюки и белые рубашки, под стать, очевидно, дресс-коду мероприятия. Сзади на фоне можно разглядеть плакат, на котором сказано: «Івасику - 2».
«Нашему солнышку уже 2 годика! Невероятное счастье быть родителями! Сын - будь здоровым и счастливым!
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Поклонники забросали семейство умиленными комментариями: «Уже два - только вот вроде вчера! Поздравляем!!!», «Видно, какой Юрий счастливый, как крепко и бережно держит свое счастье!», «Счастья и здоровья, это самое главное. И мирного неба», «Пусть у Ванюши будет все, а главное - здоровье и здоровые родители!», «От всей нашей семейки самые теплые и искренние поздравления Ванюшке! Пусть растет здоровеньким и счастливым! А вам пусть Господь Бог дарует любви и благополучия на многие лета! Любим вашу семью! Обнимаем!».
Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу бизнеса. У супругов есть сын Иван, который нередко появляется в Instagram у Юрия. Правда лица малыша обычно на снимках не увидать. Наверное, родители ждут, когда он достаточно подрастет, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
А сегодня, 19 февраля, счастливое семейство отмечает второй день рождения Ивана. Юрий Горбунов и Катя Осадчая опубликовали на своих страницах в Instagram идентичный снимок всей семьей. На нем телеведущие запечатлены с сыном на руках. Все одеты в черные брюки и белые рубашки, под стать, очевидно, дресс-коду мероприятия. Сзади на фоне можно разглядеть плакат, на котором сказано: «Івасику - 2».
«Нашему солнышку уже 2 годика! Невероятное счастье быть родителями! Сын - будь здоровым и счастливым!
Читайте также: Юрий Горбунов трогательно поздравил жену с днем рождения
Поклонники забросали семейство умиленными комментариями: «Уже два - только вот вроде вчера! Поздравляем!!!», «Видно, какой Юрий счастливый, как крепко и бережно держит свое счастье!», «Счастья и здоровья, это самое главное. И мирного неба», «Пусть у Ванюши будет все, а главное - здоровье и здоровые родители!», «От всей нашей семейки самые теплые и искренние поздравления Ванюшке! Пусть растет здоровеньким и счастливым! А вам пусть Господь Бог дарует любви и благополучия на многие лета! Любим вашу семью! Обнимаем!».
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