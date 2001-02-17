Кэти Перри и Орландо Блум решили не спешить с браком

Планируется грандиозная помолвка.



В День святого Валентина 42-летний актер Орландо Блум сделал предложение 34-летней певице Кэти Перри, которая ответила согласием. Однако звездная пара не спешит со свадьбой, передает



Как утверждает инсайдер, приближенный к паре, Орландо и Кэти настолько впечатлены новым этапом общей жизни, что пока не думают о свадьбе. Но пара планирует грандиозно отметить свою помолвку в компании друзей.



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"Они все еще наслаждаются и празднуют свою помолвку. Они еще не поделились подробностями свадьбы. Они планируют большую помолвку для всех своих друзей", – говорит источник.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В День святого Валентина 42-летний актер Орландо Блум сделал предложение 34-летней певице Кэти Перри, которая ответила согласием. Однако звездная пара не спешит со свадьбой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Как утверждает инсайдер, приближенный к паре, Орландо и Кэти настолько впечатлены новым этапом общей жизни, что пока не думают о свадьбе. Но пара планирует грандиозно отметить свою помолвку в компании друзей."Они все еще наслаждаются и празднуют свою помолвку. Они еще не поделились подробностями свадьбы. Они планируют большую помолвку для всех своих друзей", – говорит источник.





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