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Раздел: Культура  
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Кэти Перри и Орландо Блум решили не спешить с браком

Кэти Перри и Орландо Блум решили не спешить с бракомПланируется грандиозная помолвка.

В День святого Валентина 42-летний актер Орландо Блум сделал предложение 34-летней певице Кэти Перри, которая ответила согласием. Однако звездная пара не спешит со свадьбой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как утверждает инсайдер, приближенный к паре, Орландо и Кэти настолько впечатлены новым этапом общей жизни, что пока не думают о свадьбе. Но пара планирует грандиозно отметить свою помолвку в компании друзей.

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"Они все еще наслаждаются и празднуют свою помолвку. Они еще не поделились подробностями свадьбы. Они планируют большую помолвку для всех своих друзей", – говорит источник.
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 Теги: Кэти Перри, Орландо Блум, свадьба

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Сегодня, 18:28 » Автор: Алена Шимко
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