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Раздел: Культура  
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Джамала показала результаты стильной съемки в Варшаве

Джамала показала результаты стильной съемки в ВаршавеДжамала предстала перед камерами в стильном наряде от отечественного бренда.

Украинская певица Джамала сразу после второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2019 отправилась в Польшу. В столице соседней страны она приняла участие в стильной фотосессии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Активные телесъёмки, новые вокальные проекты и запись песен – в таком водовороте ежедневных дел Джамала находит время на стильные фотосессии. Их результаты украинская певица охотно демонстрирует поклонникам в своем блоге в Instagram.

На днях там появились весенние снимки, сделанные в Варшаве. Джамала предстала перед камерами в стильном наряде от отечественного бренда The COAT by Katya Silchenko. Розовый топ и миди-юбка с цветочным принтом подчеркнули стройную фигуру артистки и ее весеннее настроение. Джамала дополнила свой look стильной обувью на устойчивых каблуках.

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Говорят, жители Юга отличаются добротой и веселым нравом. Это все благодаря солнцу и теплу. Вот и мы наберемся терпения и дождемся солнца в наших краях. Осталось совсем немного до весны! И мы будем добрее,– подписала снимки Джамала.

Джамала показала результаты стильной съемки в Варшаве
Джамала показала результаты стильной съемки в Варшаве
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 Теги: Джамала, съемки, Варшава

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