Раздел: Культура
Ани Лорак снова стала объектом насмешек
На снимке Ани Лорак изображена на улице.
Известная певица Ани Лорак, которая активно строит свою карьеру в РФ и недавно опозорилась там на концерте, высмеяли фанаты. Они опубликовали свои гневные комментарии под ее новой фотографией в Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
На ней надеты черные спортивные штаны, белоснежные кроссовки и объемная куртка-жилетка нежного розового цвета. На голове у артистки кепка и огромные солнцезащитные очки. В подписи к фотографии Лорак отметила, что продолжает свои гастроли и едет в Нальчик.
Но вот фанатов разозлило то, как певица сложила губы "уточкой". Они сравнили Ани Лорак с героем мультфильмов дядюшкой Скруджем МакДаком и спросили, зачем же она так уродует свое лицо.
Читайте также: Савченко снова стала предметом насмешек из-за "неадекватного" поведения
"Вареники под носом", "Что ты делаешь со своим лицом? Зачем", "Бесит прям, не живая, не естественная", - написали пользователи и добавили, что ее куртку надо кому-нибудь срочно подарить.
Кроме того, фанаты предположили, что ее брак распался не из-за измен Мурата, а из-за ее собственных.
Известная певица Ани Лорак, которая активно строит свою карьеру в РФ и недавно опозорилась там на концерте, высмеяли фанаты. Они опубликовали свои гневные комментарии под ее новой фотографией в Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
На ней надеты черные спортивные штаны, белоснежные кроссовки и объемная куртка-жилетка нежного розового цвета. На голове у артистки кепка и огромные солнцезащитные очки. В подписи к фотографии Лорак отметила, что продолжает свои гастроли и едет в Нальчик.
Но вот фанатов разозлило то, как певица сложила губы "уточкой". Они сравнили Ани Лорак с героем мультфильмов дядюшкой Скруджем МакДаком и спросили, зачем же она так уродует свое лицо.
Читайте также: Савченко снова стала предметом насмешек из-за "неадекватного" поведения
"Вареники под носом", "Что ты делаешь со своим лицом? Зачем", "Бесит прям, не живая, не естественная", - написали пользователи и добавили, что ее куртку надо кому-нибудь срочно подарить.
Кроме того, фанаты предположили, что ее брак распался не из-за измен Мурата, а из-за ее собственных.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
66
0
Оставьте свой комментарий