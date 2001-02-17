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Раздел: Культура  
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Ани Лорак снова стала объектом насмешек

Ани Лорак снова стала объектом насмешек На снимке Ани Лорак изображена на улице.

Известная певица Ани Лорак, которая активно строит свою карьеру в РФ и недавно опозорилась там на концерте, высмеяли фанаты. Они опубликовали свои гневные комментарии под ее новой фотографией в Instagram.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

На ней надеты черные спортивные штаны, белоснежные кроссовки и объемная куртка-жилетка нежного розового цвета. На голове у артистки кепка и огромные солнцезащитные очки. В подписи к фотографии Лорак отметила, что продолжает свои гастроли и едет в Нальчик.

Но вот фанатов разозлило то, как певица сложила губы "уточкой". Они сравнили Ани Лорак с героем мультфильмов дядюшкой Скруджем МакДаком и спросили, зачем же она так уродует свое лицо.

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"Вареники под носом", "Что ты делаешь со своим лицом? Зачем", "Бесит прям, не живая, не естественная", - написали пользователи и добавили, что ее куртку надо кому-нибудь срочно подарить.

Кроме того, фанаты предположили, что ее брак распался не из-за измен Мурата, а из-за ее собственных.
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 Теги: Ани Лорак, насмешки

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