Раздел: Культура
Ариана Гранде достигла успехов группы The Beatles
Этот рекорд не могли побить на протяжении 55 лет.
Во вторник, 19 февраля, стало известно, что американская певица Ариана Гранде повторила достижение The Beatles, установленное в 1964 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Три ее песни занимают три первых места в списке 100 самых популярных хитов недели в США по версии журнала Billboard. Все они входят в новый альбом 24-летней Гранде Thank U, Next.
На первом уже четвертую неделю подряд держится песня 7 Rings. Как уже сообщали «ФАКТЫ», клип на этот хит появился 18 января и стал стремительно набирать просмотры в YouTube - примерно по миллиону в час. И вот теперь новое достижение для песни, записанной Арианой после ее расставания с женихом Питом Дэвидсоном.
На втором месте оказалась песня Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored. И третью строчку в хит-параде занимает Thank U, Next.
Гранде и The Beatles теперь - единственные исполнители в истории, которым удалось подобное. Легендарная ливерпульская четверка сделала это 55 лет назад.
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На протяжении пяти недель с марта по апрель 1964 года в списке 100 лучших песен Billboard лидировали Can't Buy Me Love, Twist and Shout и Do You Want to Know a Secret.
Во вторник, 19 февраля, стало известно, что американская певица Ариана Гранде повторила достижение The Beatles, установленное в 1964 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Три ее песни занимают три первых места в списке 100 самых популярных хитов недели в США по версии журнала Billboard. Все они входят в новый альбом 24-летней Гранде Thank U, Next.
На первом уже четвертую неделю подряд держится песня 7 Rings. Как уже сообщали «ФАКТЫ», клип на этот хит появился 18 января и стал стремительно набирать просмотры в YouTube - примерно по миллиону в час. И вот теперь новое достижение для песни, записанной Арианой после ее расставания с женихом Питом Дэвидсоном.
На втором месте оказалась песня Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored. И третью строчку в хит-параде занимает Thank U, Next.
Гранде и The Beatles теперь - единственные исполнители в истории, которым удалось подобное. Легендарная ливерпульская четверка сделала это 55 лет назад.
Читайте также: Меган Маркл тайно посетила Нью-Йорк
На протяжении пяти недель с марта по апрель 1964 года в списке 100 лучших песен Billboard лидировали Can't Buy Me Love, Twist and Shout и Do You Want to Know a Secret.
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