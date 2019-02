Ариана Гранде достигла успехов группы The Beatles

Во вторник, 19 февраля, стало известно, что американская певица Ариана Гранде повторила достижение The Beatles, установленное в 1964 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты Три ее песни занимают три первых места в списке 100 самых популярных хитов недели в США по версии журнала Billboard. Все они входят в новый альбом 24-летней Гранде Thank U, Next.На первом уже четвертую неделю подряд держится песня 7 Rings. Как уже сообщали «ФАКТЫ», клип на этот хит появился 18 января и стал стремительно набирать просмотры в YouTube - примерно по миллиону в час. И вот теперь новое достижение для песни, записанной Арианой после ее расставания с женихом Питом Дэвидсоном.На втором месте оказалась песня Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored. И третью строчку в хит-параде занимает Thank U, Next.Гранде и The Beatles теперь - единственные исполнители в истории, которым удалось подобное. Легендарная ливерпульская четверка сделала это 55 лет назад.На протяжении пяти недель с марта по апрель 1964 года в списке 100 лучших песен Billboard лидировали Can't Buy Me Love, Twist and Shout и Do You Want to Know a Secret.