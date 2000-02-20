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Раздел: Культура  
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Настя Каменских поделилась фотографией в белом боди

Настя Каменских поделилась фотографией в белом боди Снимок вызвал противоречивые реакции в социальных сетях.

Украинская певица Настя Каменских продемонстрировала формы в белом наряде похожем на боди с прозрачным верхом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Украинская певица Настя Каменских продемонстрировала формы в белом наряде похожем на боди с прозрачным верхом, снимок она опубликовала в Instagram.

Певица позирует на фото в боди с мини-юбкой. Фотография набрала более 83 тысяч лайков.

– Попа как у Ким! Красотка, – пишут подписчики звезды.

Однако не всем понравилось фото. Многие поклонники очередной раз предположили, что Настя забросила спорт.

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– Худела, худела и… не похудела, – пишут в комментариях.

Настя Каменских поделилась фотографией в белом боди
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 Теги: Настя Каменских, фото

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